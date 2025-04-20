板橋「埔墘4-7區」大變身　50間大違建換1.88公頃新住宅區

▲板橋埔墘4-7區現況多為鐵皮工廠或停車場。（圖／ 新北市地政局提供）
記者陳致平／新北報導
新北市板橋埔墘地區將改頭換臉！位於板橋與中和交界的「板橋埔墘4-7區」，目前鐵皮工廠與停車場林立，區內多達50餘棟建築物，多屬違章，導致市容雜亂，環境與居住品質堪憂。為改善現況，新北市府啟動區段徵收開發計畫，將該地轉型為機能完善的多元生活區。
新北市地政局表示，「板橋埔墘4-7區」基地面積約3.74公頃，目前多為鐵皮工廠與停車場使用，土地所有權人約150人，建築物以違建為主。由於長期未開發，區域內道路無法有效銜接周邊，整體環境品質極待提升。
地政局解釋，開發完成後，「板橋埔墘4-7區」將提供約1.88公頃住宅用地，設置3座公園、2處綠地及完善道路系統規劃，可大幅改善周邊道路瓶頸，加上鄰近新北環河快速道路、台64線快速道路，聯外道路便捷，增加本區之易達性，將進一步提升區域整體可及性。
地政局指出，開發計畫中保留0.36公頃社會福利設施用地，未來將規劃設置家庭暴力防治中心，以及提供公共托育、托老與身心障礙者日間照顧等服務據點，協助政府推動社福政策，強化社福資源整合。
▲新北地政局已於日前舉辦第一次事業計畫公聽會，聽取土地所有權人意見。（圖／新北市地政局提供）
另外，為協助土地繼承人掌握權益並提前處理產權問題，地政局已於4月17日舉辦公聽會，板橋與中和地政事務所設置現場諮詢服務專區，說明本案計畫內容、區段徵收方式、推動時程與相關注意事項。
地政局強調，期待透過區段徵收手段，在埔墘4-7區導入現代化都市機能，讓該地區可以改頭換臉，提升整體環境品質與公共設施水準，促進地區發展與繁榮，同時也兼顧居民的居住權益與生活便利，打造都市新風貌。
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