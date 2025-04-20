月薪8萬「存不到錢買房」　一票卻搖頭：先學會理財吧

▲原PO有意買房，卻存款不足。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

許多人都會把「買房」列在人生清單上，不過要存夠頭期款也不容易。近日有網友發文透露，雖然她每月的薪水有6至8萬元，但不是拿去繳房租就是有很多開銷，她到底要怎麼存到錢買房？貼文曝光後，引起網友討論。

女網友在Dcard上，以「28歲了存款不足，想要存錢買房」為標題發文，提到她現在28歲，每次好不容易有了一點錢，馬上又會有一大筆支出，她的錢不是拿來繳房租，就是負擔一堆生活開銷，怎麼樣都存不到錢。因此她就想知道，她每個月薪水6至8萬元，應該要怎麼存到錢買房？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「6～8萬還可以透支，非必要的請減少（買衣服娛樂化妝品等）或是吃高級餐廳的次數減少」、「這薪資還能月光根本自己問題，有心一個月存一半根本沒問題，我薪資每個月都能存7成」、「先學會理財吧，6～7萬還可以透支的話，真的要先檢討一下，哪邊是不必要的花銷」。

也有網友建議，「先把每個月的花費做紀錄，來檢視哪些是不必要的支出，我喜歡記帳，因為可以知道自己的支出在哪個部分」、「先記帳了解哪些支出開銷是不必要、可以省下的」、「開其他銀行帳號，然後領錢先固定存金額過去」。另有網友則分享，「我也28y，畢業到現在薪資從3萬6到5萬6，從出社會就有規劃買房，今年在桃園買房了，下禮拜交屋 」。