600萬頭期款惹禍？　公婆贊助買房卻被嫌「防老婆」

▲網友決定在蛋白區購屋，總價1500萬元，原PO父母贊助600萬元，但要求需設定抵押，引發妻子與岳父母不滿。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

近年房價高漲，有網友在粉專透露，2年前因房東賣房，只好倉促搬進岳家「暫住」，沒想到生活習慣與岳父母格格不入，最近決定在蛋白區購屋，總價1500萬元，原PO父母贊助600萬元，但要求需設定抵押，引發妻子與岳父母不滿，被質疑是否「防老婆」？

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原PO在粉專《毒姑九賤婆媳討論區》PO文，透露與妻子結婚5年，因妻子不願與公婆同住，婚後選擇租屋，2年前，房東賣房，夫妻倉促決定「暫時」搬進岳父母家，約定每月支付岳家2萬元補貼，但與岳父母生活習慣格格不入，妻子也以「老人家就是這樣」回應。

今年他鎖定1間蛋白區5年屋齡二手屋，總價1500萬元，父母願意贊助600萬元頭期款，但要房產要做公告或者設定抵押，不然就要用他父母的名義購買，原PO父母也會寫一份若他們過世，房子完全屬於原PO的聲明書，購屋後則由原PO自行繳貸款，沒想到引發妻子與岳父母強烈反彈。

岳父母認為該舉動是「防老婆」，而妻子也認為，父母贈與不列入夫妻共有財產，且原PO妻子也直言她的(每月)花銷加上保費已經沒錢，夫妻倆爭吵不斷。PO文一出，網友一面倒留言， 「理念不合，未來只會爭執不休。」、也有網友鼓勵，「趁這波房價下跌，趕緊找到中意的房子。」

▲不動產多了預告登記、設定抵押權，都是為了防止不動產的所有權人私下賣房，或拿去設定抵押借款。（示意圖／記者張雅雲攝）

鴻毅地政士事務所所長謝志明表示，一般來說，不動產多了預告登記、設定抵押權，都是為了防止不動產的所有權人私下賣房，或拿去設定抵押借款。以原PO為例，將房屋作為擔保品，設定600萬元抵押權給父母，如此一來，未來原PO售屋時，需經父母同意，且父母可拿回600萬元。

至於妻子在意的共有財產問題，謝志明分析，婚姻存續期間增加的財產，扣除負債後屬於夫妻共有，即便房產登記在丈夫名下，離婚時妻子仍可分得扣除600萬元債務後的財產價值，房產是否登記在妻子名下，其實沒有影響。

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