師傅報價完「只說1句話」　屋主驚愣：馬上不殺價！一票人狂點頭

▲師傅坦言，願意到府幫做小工程，就要偷笑了。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

網紅作家黃大米表示，詢問一位師傅報價修繕天花板，想試探能否算便宜點，沒想到對方回了一句：「有人來幫你做就要偷笑了，別殺價了。」嚇得黃大米立刻點頭，不敢再殺價，並直呼感謝還有人願意做小工程。文章曝光後，網友也紛紛有感直言，「真的！小工作我都要拜託師傅才願意接」。

黃大米在臉書透露，日前天花板要修繕，一位木工師傅報價完，她詢問是否可以算便宜一些，並在心裡想著「少個500元也可以！」

結果對方只說了一句話，讓黃大米直呼「我馬上不殺價，且非常驚慌。」原來師傅說，「小姐，這個年代，有人可以來幫你做，你就要偷笑了啦，不要殺價了。」

黃大米愣了一下，並點頭認同直呼，師傅說得沒錯，「這次是小工程，有什麼好殺價，我立刻同意，謝天謝地，有人願意來處理小工程已經超感謝了！」最後，黃大米也下結語，「少子化的時代，有人願意來做，就很好了。」

文章曝光後，底下引來5千多名網友討論，「現在工人不好找，尤其好的師傅都要用搶的」、「以後會更缺工，1、年輕人要往網紅發展；2、現在社會教的是迅速、快速致富；3、學工作的技能、不是像以前的精神、要穩紮穩打！主打快速上手；4、工作不能太累」、「我家的小工程都是我老公自己做，工程太小，不好意思叫師傅」、「報價若在行情內真的不用殺價，品質藏在細節裡，亂砍價其實羊毛出在羊身上，妳懂的」、「小工程真的蠻難找到人的」、「修繕有時比做新的還難做」、「真的！小工程我都要拜託師傅才願意接」。

不少網友也直言，「真的...超怕以後找不到水電工，木工，鐵工，油漆工等各種師傅幫忙做事了」、「木工，鐵工，水泥工，都不敢殺價」、「現在泥作，水電，裝潢工的專業人員超級搶手，因為後繼無人啊」、「年輕人不肯學（油漆、水電、土木、建築業工人、維修工人），小工程很多不願意接，不然就要等很久」。