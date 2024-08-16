冷氣開24小時　電費2千元！她照做「6台冷氣全開」收帳單超悲劇

▲原PO分享冷氣開整天的電費。（示意圖／記者賴志昶攝）

記者施怡妏／綜合報導

炎炎夏日，恐怖的除了高溫、大太陽，很多人也怕收到電費帳單，一名網友表示，實測冷氣開一整天不關，跟開開關關的電費，發現冷氣開24小時反而比較便宜，兩個月的電費居然只要2043元，驚呼「謠言是真的！」貼文掀起討論，不過有網友實測後，收到2萬元的電費。

有網友在Threads發文，網路上流傳一種說法，冷氣開著不關的電費，比經常開關還要來得省，於是決定親自實測，家裡有四台冷氣，有兩台幾乎24小時開著，其他2台在臥室，進房睡覺前才開，睡醒關機。

沒想到，電費真的比較便宜，她收到電費單，應繳金額為2043元，驚呼「果然有省電費」。她透露，基本上都是開25度，若要出門，會調到27度，「只進去睡覺的那兩間開25度，一間開6小時、一間開10小時，起床就關掉了」。

貼文曝光，掀起網友討論，有網友點頭，「我們只有離家5H以上才會關冷氣，只要有人在都是全時開啟，溫度通常是設定在22～23，非夏季電價電費大概都在1000左右，夏季電價最高有看過1800的，但也僅此而已沒更高了」、「不是謠言，一直都是真的，我女兒出生冷氣就沒關過了，近兩期電費1600和1400元」。

不過也有網友實測後翻車，「我姑姑之前也是聽人家這樣講，家裡六台全開，結果電費2萬多」、「想說來實驗一下，不要開開關關，平常都是開一台或兩台，維持溫度26到28，結果這次變1萬元 ，上一期是5000多，為什麼我實驗沒有效？好想哭喔」、「只開一台客廳（是變頻）房間門都開著流通，結果電費兩萬多」。

還有網友分享，「變頻冷氣最耗電的時候，瞬間啟動壓縮機時後，降溫的過程中，如果頻繁的開關機很耗電，冷氣關閉時室溫上升太多，再打開降到設定的溫度，變頻冷氣是全速運轉的，這時最耗電，想省電就是保持一定的溫度，並讓變頻冷氣維持低頻運轉，出門就把溫度設28-29度」。