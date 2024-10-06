南港67年老透天「售價9288萬」他愣：不如去日本買房！內行秒懂

▲老透天厝居然賣到9千多萬，讓原PO很震驚。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

房價居高不下，尤其是雙北市，即使小坪數物件也可能破千萬，一名網友看見台北市南港區，某間67年的透天厝出售，售價居然開9288萬元，沒想到現在房子漲價這麼誇張，連67年的透天都可以開價9288萬元；不過，網友看到離捷運站走路5分鐘，附近機能好，而且重點是「土地分持大」，認為這價位很合理。

有網友在PTT發文，「南港67年老透天要9千萬？」看見網路上篇出售文，南港67年透天厝，坐北朝南，建物坪數43.99坪，土地坪數35.09坪，共2層樓，7房4廳4衛，售價9288萬元，離捷運站350公尺，走路只有5分鐘，附近有麥當勞、超商、全聯、傳統市場等等，且土地持分大未來增值空間大。

原PO驚呼，67年的老房子居然開價這個貴，「地震來隨時都感覺能一波帶走，居然也要9千多萬嗎？」好奇會有人買嗎？如果有9千萬，不僅可以買到更好的房子，還可以移民去日本買房，「有沒有卦？」

貼文曝光，網友表示，這間房的價值在土地，「貴的是土地」、「這是給人投資用的，土地35坪」、「值錢的一直都是土地啦」、「未來那邊都更的話，這就很可觀了」、「買這個是在買土地吧」、「貴在那個地，地上物當作不存在」、「捷運300米、土地大，買地送房不難理解」、「土地35坪，捷運350公尺，你這個都更了直接翻好幾倍」。