房租越漲越高！他咬牙看房「被擺一邊」傻了　內行曝：做好1事

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

近日有租屋族表示，房租被越漲越高，決定跟另一半置產，但這畢竟是人生大事，很需要時間考慮物件條件，還有後續的風險評估等等。可是目前去看房時，常常感到被催上車的感覺，令他忍不住覺得不自在。對此，信義房屋專家建議，可以先想清楚自身需求，包括地區、房型、總價等等，這樣能讓買賣雙方有效溝通，一旦看到喜歡的房子，也能馬上做出決定。

該名租屋族在「買房知識家」表示，近期房租越漲越高，他決定跟另一半在新北置產，可是去看房的時候，總會聽到有很多人要下斡旋，或是有人要訂了的狀況，令他不是很自在。原PO認為，買房對受薪階級來說是人生大事，真的很需要時間考慮物件條件，還有後續的風險評估，卻因此常被「擺在一邊」。

貼文引發討論，「現在是賣方市場，但不知道多久反轉，多看多比較總是好的，畢竟總價那麼高」、「就慢慢找吧，最好是先問銀行該地區抓放貸成數」、「買房是大事情，也要衡量自己的經濟狀態，貸款一貸就是20年起跳，當然要深思熟慮」、「同為看房族，完全能理解你想說的，賣方市場有點過頭了。」

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德建議，可以先想清楚自身需求，包括地區、房型、總價等條件，這樣去看房時也能更快進入狀況，買賣雙方更能有效溝通、不浪費時間。另外，也可以先查詢行情，這樣一旦看到滿意的房子，便能馬上做出決定。