台北女差點上當！　租屋詐騙手法曝光

▲超低租金11,500元！臉書租屋陷阱揭露。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

北市一名李姓女子有意租屋，在臉書找到一間裝潢精美的套房，月租金僅11,500元，豈料李女跟一名自稱「屋主」的網友詢問後，被告知需匯11,000元當訂金，李女隨即前往銀行匯款，好在經行員詢問後察覺有異，即時報警阻止，才讓女子打消念頭。

警方表示，李女在找租屋期間，一直找不到滿意的物件，後來在臉書上發現一間附有陽台的精美套房且家電、家俱齊全，拎著一卡皮箱即可入住，加上租金只要11,500元，低於市場行情許多，讓李女看了相當心動，立刻聯絡對方打算約時間看屋，但自稱屋主的網友卻要求她先付11,000元訂金。

後來，李女赴銀行匯款，經行員詢間匯款用途，才察覺疑似遇上詐騙，警方獲報到場以其他相同案例，勸阻李女，才讓她的荷包免於失血。警方提醒近期常見租屋詐騙手法，租屋族在在簽約、看屋前，切勿交出金錢並確認對方是否確實為房屋所有者。若看到物件租金低於行情許多，也需小心確認，避免遇上詐騙。

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