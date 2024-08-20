睡前開洗碗機！她半夜聞警報聲嚇醒　火災險奪全家命

▲女子深夜開了洗碗機就去睡覺，沒想到睡到一半家中卻突然響起警報。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

美國一戶人家深夜開了洗碗機就去睡覺，結果引發火災差點上喪命，所幸最後撲滅火勢，不過房子不能住了，女主人也呼籲，大家要檢查煙霧警報器。

據《太陽報》報導，近日美國一位二寶媽西蒙在TikTok分享，她家廚房被火燒成一片焦黑，天花板也無一倖免。二寶媽強調，不要在深夜用洗碗機，也要確保煙霧偵測器正常。

據悉，西蒙開了洗碗機就去睡覺，而洗碗機「故障」又開始冒煙，警報在凌晨1點25分響起，短短2分鐘，整間房子煙霧瀰漫。西蒙說，如果她沒醒來，那全家人可能無法逃脫，而因為情況緊急，他們沒帶走任何東西。

▲二寶媽曝家中火災後慘況。（圖／翻攝tiktok@simonepatrice）

二寶媽指出，火災重創他們家，也造成經濟上的毀滅打擊，而她本來要幫女兒慶祝4歲生日，打算在家裡辦小派對，但因為火災，房子不適合居住。二寶媽補充，家裡的牆壁是白色的全被燻黑，事發時大家都呼吸困難。

影片曝光後，網友紛紛留言「我每晚都用洗碗機，以後再也不會了」、「我向妳的家人祈禱」。

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