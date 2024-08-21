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當不成網紅！同學「改跳1行業」月收破40萬　他驚：這麼賺喔　

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲同學開保時捷，自曝當室內設計師超賺。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「原來室內設計師這麼賺喔？」一名網友驚呼，許久不見的高中同學開著保時捷來聚餐，因當網紅失敗，跑去當室內設計師後，薪水一路突飛猛進，還稱一個月接3至4場案子，其中只要有豪宅案，分紅加底薪破40萬不是問題，讓原PO羨煞直呼，想辭掉跳槽了。

一名網友在Dcard表示，6月與高中同學聚會，他觀察有的人騎車，也有人開RV4、CR-V車款，但其中一位同學是開著2023年保時捷SUV而來，當下原PO一度心想著「又是一個全額貸來裝B的同學。」

結果大家互相聊工作時，保時捷同學自曝，其實他高中想當網紅，可惜經營不成功，在爸爸建議之下，踏進室內設計的領域，沒想到一飛沖天，「從原本的底薪3萬3，半年直接變成底薪6萬」，而且還不包含分紅獎金。

同學也舉例，公司算大間，在北中南都有辦公室，案子以一場180萬來說，分紅可拿到3萬6000元至4萬3000元左右，剩下要給公司及下游廠商，像是拆除、泥作、木工、水電、油漆、窗簾系統櫃等。

同學還說，一個月被派到3至4場案子，假設只要有一場是豪宅，靠分紅與底薪「月破40萬不成問題！」聞言，原PO直呼當場整個傻掉，「我烘培薪水了不起也才4萬3而已。」

而聊天過程中，也有人笑虧「運氣最好每次都這麼好，可以每個月可以接到豪宅場啦？」保時捷同學則回，「公司大就是可以。」對此，原PO羨煞直呼，他有一股衝動把麵包店工作辭掉，改行去當室內設計師。

底下網友熱議，「要證照啊！沒人脈你想去大公司那更要吧？除非做助理公司願意教，誰想要沒概念沒證照不會用CAD、不會3D的設計師」、「有背景（家裡支持）的設計師當然賺，沒有背景的設計師...真的就是連房子都買不起」、「要有人帶，高中同學工作穩定，下班無聊有去上設計繪畫課，後來家人有朋友開設計工作室，找她從助理設計師開始做（3萬起薪），隔幾個月就+1萬的，慢慢把底薪提高，不到1年就6萬了，後來接的案子抽成款項到位，年收直接暴漲」。

也有內行人回應，「的確室內設計很賺！除了工程管理費，報價每個細項還添油水10-20%，整個賺翻掉，除雙北之外，其他縣市還不用證照，但壓力也是真的大，抗壓性不高真的不要做，而且要養工班，不然東西做太爛也是壞你名聲，電話也是不分上下班24小時要接，半夜還可能受到業主的小論文抱怨工程太慢太貴、用料太差」、「他運氣好，大部分設計師是很辛苦的，滿多設計公司是沒分紅只有月薪，薪水普遍還是3-5萬內，比較好的大公司有可能6萬，但很少，平常8點就要工地監工，還要一邊弄其他設計案，晚上熬夜畫圖等，也沒加班費，假日也有可能在畫圖或開會，就算有雙證照以及經驗豐富也比不上運氣好遇到好公司好福利」。

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