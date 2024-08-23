限貸令「即使貸到錢」3大衝擊曝光！醫嘆：似乎沒回頭路

▲限貸令爆發，許多民眾擔心貸不到款項。（圖／ETtoday資料照）



記者劉維榛／綜合報導

銀行傳出「限貸令」，使得購屋族鬧錢荒！中山附醫婦產科醫師沈煌彬認為，「房市限貸令演變至今天，似乎沒有回頭路了」，同時也提到，就算屋主貸到資金，後續也可能遇到3大衝擊，「可能成數不夠，或者銀行鑑價較低，導致貸款金額更低」，並嘆手上有預售屋準備交屋的人，未來幾年只能縮衣節食。

沈煌彬在臉書粉專分享限貸令的看法，他直言，「限貸令演變至今天，似乎沒有回頭路了」，假若央行鬆手，那麼信用將會化成一場空，以後要打房將沒人相信，且未來4年還有很多預售屋要交屋，「所需貸款金額恐怕不是整體銀行所能承接。」

沈煌彬也點出購屋3大衝擊，即使屋主幸運貸到了錢，「也有可能成數不夠，或者銀行鑑價較低，導致貸款金額更低。」

沈煌彬認為，手上有預售屋準備交屋的人，未來幾年只能縮衣節食，拉高自有現金比率，「必要時，可能贖回基金、股票、ETF來做為因應，造成資產市場緩跌。」最後，他認為，「未來幾個月，最好的投資應該是現金！」

針對被市場解讀成「限貸令」，央行發4點補充說明，強調不會影響自住與都更需求，如下：

一、本行籲請銀行自主管理不動產貸款總量，旨在促請銀行合理配置信用資源，避免過多信用資源流向不動產市場，尤其是流向非自住之投資客或投機客；不會影響無自用住宅民眾購屋融資需求，以及業者推動都市更新、危老重建、社會住宅等配合政府政策相關用途，及企業購建自用廠辦等所需之資金。

二、本年6月以來，財政部督導公股銀行優化「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案」(簡稱新青安貸款)，積極查核投機客、人頭戶及貸後轉租等情形，以落實新青安貸款自住政策目的。本行籲請銀行在不影響無自用住宅民眾購屋貸款等前提下，自主管理不動產貸款總量，與財政部相關措施之政策目的一致。

三、考量各銀行均有不動產貸款監控管理機制，且資產規模、營運特性有所不同，因此，本行係以道德勸說方式，請銀行依據自身經營情況，研提未來一年自主管理之不動產貸款具體量化改善方案，俾以漸進方式強化銀行不動產貸款之風險管理。

四、本行籲請銀行自主管理不動產貸款，係從總量及信用資源合理配置著眼，並不涉及對個案之約束，銀行應從法令、契約及營業政策等因素，自行衡酌貸放措施，並避免引發媒體所指稱「加深民眾違約風險」等不必要之紛擾。

本文獲得沈煌彬授權。