抓漏驚見白骨「竟是失蹤前屋主」！藏屍閣樓15年　愛妻全不知

▲新買家進入閣樓抓漏，竟然發現前屋主的骸骨。（示意圖／達志影像）



記者吳美依／綜合報導

法國一位居民翻修房屋，為了尋找漏水源頭，進入閣樓查看，竟在隱密處發現一具白骨，經調查證實正是15年前失蹤的前任屋主伊夫萊（Aloïs Iffly）。令人震驚的是，他的遺孀對此似乎毫不知情。

CBS、BBC等外媒報導，這起事件去年11月發生在靠近德國邊境的東北部城鎮埃爾斯特羅（Erstroff）。伊夫萊於2009年離奇失蹤時，已經高齡81歲，引發多場大規模尋人行動，最後卻仍一無所獲，成為一樁懸案。

檢察官格拉蒂（Olivier Glady）證實，死者身分正是前屋主，根據現場跡象判斷，死因可能是自殺，因為除了遺體之外，閣樓裡還有一條掛著的繩索。他向《法新社》表示，骸骨位於「屋頂下方一個難以抵達的地方，其入口幾乎被隱藏。」

伊夫萊遺體將被送至最近大城市聖特拉斯堡（Strasbourg）相驗，正式確認死因。不過，他的遺孀一直住在這棟房子裡，直到2020年去世，似乎對於枕邊人的結局，以及閣樓裡發生的事情，一無所知。

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