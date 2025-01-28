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「全糖城市」的年菜味　清景麟總座靠家傳秘製醬汁提味

記者張雅雲／高雄報導

農曆春節假期，代銷業為搶攻連假賞屋商機，有時除夕也不打烊。清景麟集團總經理謝宗澂表示，從事代銷業10多年，除夕常常在接待中心待到最後一刻，連過年期間也在案場開工，在家通常都是準備快速就能上桌的年菜，搭配獨家祕製醬汁，輕鬆完成一桌美味。

《地產詹哥老實說》EP240／央行看不見的手！　海嘯第一排憂：偏門全堵死「還要加碼」

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▲清景麟集團總經理謝宗澂表示，代銷業為了搶攻連假賞屋商機，有時除夕也不打烊，在家通常都是準備快速就能上桌的年菜。（圖／記者張雅雲攝）

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▲過年期間免不了要洗手作羹湯，準備傳統年菜就成了大難題。（圖／記者張雅雲攝）

謝宗澂老婆之前也在代銷業，兩人是台日跨國婚姻，育有2子，過年期間免不了要洗手作羹湯，準備傳統年菜就成了大難題，謝宗澂笑說，尤其近年南台灣房市買氣超旺，每年除夕、春節期間，為搶攻春節賞屋商機，都是最忙的時刻，回家也都是準備快速上手的美味年菜。

年菜裡最特別的是就是家傳的秘製醬汁，謝宗澂透露，身為在地台南人，萬用醬汁內使用台南在地東成醬油當基底，再加上鹽巴、高粱可以去腥，最重要的是，醬汁內加入蜂蜜提出甜味，符合台南「全糖城市」的口味。

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▲萬用醬汁內使用台南在地東成醬油當基底，再加上鹽巴、高粱可以去腥，最重要的是，醬汁內加入蜂蜜提出甜味。（圖／記者張雅雲攝）

還有老婆傳承自日本媽媽食譜的自製辣椒油，以香辣味為主，裡面有辣椒粉、蒜頭、花生、芝麻等調味料，不管跟什麼菜色都相當百撘。

今年準備的3道年菜，包括「年年魷魚」、「紅燒鯉魚」、「紅燒肉」，謝宗澂笑說，新鮮魷魚只要切好川燙，清炒加上辣椒、青椒，擺盤後色香味俱全，光看就十分美味，也能輕鬆上桌。

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▲紅燒鯉魚好吃的秘訣就是醬汁，先煎完再淋上獨家醬汁。（圖／記者張雅雲攝）

此外，年年有魚則是年菜不可或缺的料理，謝宗澂透露，紅燒鯉魚好吃的秘訣就是醬汁，先煎完再淋上獨家醬汁，收乾後就能快速上桌，魚肉色澤紅亮，肉質軟嫩，吃起來鮮嫩卻不油膩。

謝宗澂表示，過年期間功夫菜也不會少，由於功夫菜工序繁複、烹調時間長，會事先買好經典東坡肉偷吃步，不但減少過年期間思考菜單的煩惱，在家電鍋一按加熱後，年味就能輕鬆到家，謝宗澂笑說：「年味雖是重點，但享受的是家人輕鬆一起的圍爐時光。」

關鍵字：代銷業年菜春節台南圍爐清景麟謝宗澂

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