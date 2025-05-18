網友南漂高軟想當「橋頭勇士」　在地擋：千萬不要

▲高雄軟體園區吸引不少科技人南漂，周邊房市近年詢問度高。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄軟體園區吸引不少科技人南漂，周邊房市近年詢問度高，有網友上網詢問，將到高軟工作，單身該在哪邊買房？並問是否應該當「橋頭勇士」入手新大樓，引發網友熱議，不少在地人急阻止。

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網友在PTT以「高雄單身買房建議」為題發問，透露他將南漂到高雄軟體園區工作，擔心高軟周邊的5年內新大樓比較零散，北高因台積電設廠帶動建商積極推案，考慮是否入手橋頭的新案先當「橋頭勇士」？

引來不少在地人回覆，紛紛建議以通勤便利為首要考量，即使楠梓或橋頭因台積電效應增值潛力較高，但單程就要通勤40分鐘，長期時間成本可能不划算。也有網友認為，可先租屋觀察市場，再尋找南高雄中古屋的「甜甜價」。

▲亞灣5年內大樓，多為大坪數豪宅，今年第一季均價63.1萬元。（圖／記者張雅雲攝）

高雄軟體園區位於前鎮區復興四路，周邊就是輕軌軟體園區站，高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，高軟就在亞洲新灣區內，車程都在10~20分鐘內，還算可以接受範圍。

根據《高雄實價網》統計，亞灣5年內大樓，多為大坪數豪宅，今年第一季均價63.1萬元，相較去年第4季均價47.2萬元，已出現3成漲幅，不過成交量大減66%。

屋齡5年以上中古屋則出現下跌趨勢，今年第1季均價21.9萬元，去年第4季均價30.5萬元，出現28%的大幅跌幅，2字頭讓中古大樓買氣逆勢上升，出現1成的漲幅。謝哲耀說：「中古屋房價CP值高，且未來在亞灣建設的發展帶動下，中古房價也將迎來跟漲行情。」

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