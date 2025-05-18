傳輝達台灣總部「落腳北士科」？　房市專家：周邊房市望補血

▲有消息傳出輝達總部可能落腳北市科。（示意圖／記者湯興漢攝）

文／CTWANT

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳16日抵達台灣，預計在台北國際電腦展（COMPUTEX）活動上公布台灣總部選址，日前傳出落腳北士科T17、T18新壽土地，16日激勵「士林三寶」－士紙、新紡、士電，及上櫃營建股士開等擁有北士科資產的個股走紅，房市也掀起熱議。

馨傳不動產智庫執行長何世昌分析，輝達總部若拍板北士科，將可望為原本房價基期已高的北士科補血。若以輝達的設廠利多效應來說，輝達總部設在台北市以外地區，對當地房價助攻效果會比較明顯。

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台灣經濟研究院產經資料庫總監劉佩真分析，北市府原先對於這部分的規劃便是定調為智慧跨域產業園區，包含AI、雲端運算等進駐，現階段相關台系廠商也已陸續進駐北士科，若輝達台灣總部進駐這個區域，不僅對北市科AI產業具有加分作用，亦能帶動周邊區域發展。

不過，T17、T18地上權案在2021年由新光人壽得標，依相關規定，2027年2月前要取得建物使用執照，才能轉移地上權，不過現在決定權則是在台北市政府手上，因此如今就要看市府是否願意與新光人壽解約。

而針對輝達海外總部可能落腳北市科，台北市長蔣萬安16日表示： 「魚還在外面游，我們不急著收網，但我們希望對方能感受到台北市是非常可靠可信任的夥伴。」

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