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不裝烘碗機！爸直言「以後房子賣不掉」　他推1空間可預留：較方便

▲▼洗碗機,烘碗機,家電。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲烘碗機是必備的嗎？示意圖，與本文無關。（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

在裝修新房的時候，有需要裝烘碗機嗎？近日有網友發文表示，爸爸是室內設計師，一聽到她和老公不打算裝烘碗機，就覺得很奇怪，甚至說沒有裝烘碗機的話，以後房子會賣不掉，因此她就想知道，烘碗機真的是必備的嗎？對此，信義房屋專家認為其實有沒有烘碗機影響並不大，不過也可以預留洗碗機的空間。

女網友在Dcard上，以「因為烘碗機賣不掉」為標題發文，提到她和老公最近買房，目前正在裝修，兩人其實都不想裝烘碗機，心想做收納櫃和層架即可，然而是室內設計師的爸爸卻覺得這樣不妥，過去從來沒有人不裝。

原PO透露，這房子附近的機能好，交通也方便，所以爸爸一直覺得他們之後會賣掉。也因為這樣，爸爸認為如果夫妻倆不裝烘碗機，未來真的要賣房時，肯定沒人要買。對此，原PO實在好奇，烘碗機是必備的嗎？

貼文曝光後，大票網友都表示，「不能用洗碗機的我會Pass才是真的，烘碗機都拿來當儲物區，其實也很多餘」、「我自己買房如果自住也會避開不好裝洗碗機的櫥櫃，如果有人中古屋幫我把烘碗機改成洗碗機我會感謝他 」、「烘碗機都只有拿來擺餐具，沒有也沒差，洗碗機比較加分」、「可以現在不裝，但至少櫥櫃一定要預留洗碗機空間」、「說真的烘碗機就是個垃圾，洗碗機才是好東西」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德認為，有沒有烘碗機的空間，對於房子賣不賣得掉應該是影響不大，不過最好可以預留洗碗機的空間，空間先做起來，也能先做收納用，之後若真的賣房，能放洗碗機也比較方便；只是若買的是小宅，沒留也沒關係，未來的買家如果真的有需要也可以自己重用。

關鍵字：烘碗機洗碗機Dcard信義房屋曾敬德

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