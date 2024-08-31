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政院召8大行庫重申「沒限貸令」　盼風險可控下滿足民眾首購需求

▲行政院長卓榮泰主持行動創新AI內閣執政101記者會會。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者林敬旻攝）

文／中央社

行政院長卓榮泰今天接見公股銀行新就任董事長，政院人士指出，卓榮泰會中強調，政府沒有限貸令，房貸議題要多加考量民眾權益及需求，讓民眾安心購屋，公股行庫也應在更周全的準備下，穩定金融市場秩序。

行政院日前核定公股行庫人事案，包含兆豐金控由合庫金控董事長董瑞斌轉任，兆豐金總經理由蕭玉美續任；台灣金控董事長由彰化銀行董事長凌忠嫄轉任，台灣金總經理由台灣銀行總經理施瑪莉擔任等。

人事底定後，卓榮泰今天接見公股銀行新就任董事長，政院人士表示，卓榮泰今天是在行政院副院長鄭麗君、財政部長莊翠雲、金管會主委彭金隆陪同下，了解公股銀行近期業務營運情形，包含新青安、房貸核貸等民眾關心議題。

卓榮泰會中期勉，公股行庫針對民眾房貸議題，要多加考量民眾權益及需求，讓民眾能夠安心購屋。

他也重申，政府從未有所謂的「限貸令」措施，盼公股行庫能在更周全的準備之下，穩定金融市場秩序。政院人士表示，今天除了卓榮泰給予相關提醒外，主要是讓大家針對議題交換意見，整體氣氛熱絡。

與會人士轉述，卓榮泰提出，希望在風險可控下，各行庫能儘量優先滿足首購自住民眾的房貸需求，避免造成民怨，尤其公股銀有其社會責任，絕對不能讓首購或無自用住宅者找不到銀行貸款，並強調務必持續做好新青安優惠房貸的貸前徵審、貸後管理。

公股行庫後續是否會再盤點資金、檢視如何調整存放款結構，以儘量增加授信水位，值得關注。

銀行法第72條之2規定，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額的3成，俗稱銀行不動產放款天條，銀行會自行設定更嚴格的內部要求，多半以28%以上為警戒區。

關鍵字：房貸公股銀行卓榮泰民眾權益金融市場

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