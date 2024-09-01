限貸令發威！　基層行員有苦難言

▲去年新青安房貸上路，讓降溫的房市買氣再度燃起，又撞上20年來最大交屋潮，房貸市場失控，問題不在不動產放貸比例的控管措施，而是政府做任何一項決策時都不夠深思熟慮。（圖／資料照／CTWANT提供）

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台灣金融史上最大房貸「限貸令」全面發威，不只3、4年前預售屋買家今年交屋申貸卡關，據CTWANT調查，近期成屋買家也遭波及，被推入違約險境中，不少鄉民發求救文，「真的很擔心延後交屋巨大的違約金…」，賣屋簽約卻拿不到錢的賣家也怒氣沖沖，站在第一線承受責難的銀行行員更是怨聲載道，糾紛一觸即發。

這場史上最嚴限貸令鬧得沸沸揚揚，央行於8月27日傍晚發聲明，近期房貸申請困難的現象，並非央行籲請銀行自主管理不動產貸款總量所導致。就連行政院長卓榮泰28日也表示，「政府不會有限貸令」。

網友也在新聞下刷一排留言，「哇公然說謊耶。」「白話文:政府都沒有說什麼喔，都是銀行自己要限的，跟我們一點關係都沒有」「政府沒有限貸令，但銀行有限貸令啊，法令就擺在那，新青安就把房貸的額度吃掉了。」

央行與政院的說法，對錯各半。銀行房貸水位有二道控管措施，一是依銀行法第72條之2規定，銀行住宅建築及企業建築放款總額，不得超過存款總餘額及金融債券發售額的3成，俗稱「銀行不動產放款天條」；一是由央行總控的全體銀行不動產貸款占總放款比率水位，過去約落在35%、36%水準。

▲行政院長卓榮泰強調「政府不會有限貸令」，會滿足一般民眾正常的資金需求，但似乎與現實情況不符，彷彿活在平行時空。（圖／CTWANT提供）

然今年銀行房貸突然快衝到「滿水位」，而最大加速關鍵是「新青安」。政府去年8月1日起為減輕無自有住宅青年的買房負擔，推出提供利率更低，額度更高，還款期限更長，寬限期也更久的新青安房貸方案。截至7月底，上路1年來申貸戶數已超過7.6萬戶，將近6000億元的申貸額。

連帶地，銀行不動產放款占總放款比例也在今年6月底衝上37.4%，接近歷史高點37.9%，央行趕緊出馬，8月12日到21日間廣邀34間國銀行庫總經理喝咖啡，要求銀行自主管理不動產貸款總量，9月6日前提交未來一年的「房貸降溫計畫」。

雖說「房貸降溫」並非「限貸令」，各銀行也要求基層員工不能以「限貸令」稱呼，但站在第一線的行員心知肚明，「政策性是說不能不收(申貸)，但我們確實就沒辦法做，都要跟客人講，要等，也怕影響到客戶權益，怕客人因等不到撥款被罰違約金，我們也不敢答應客人。」

▲簽約對保卻撥不了款，現在在成屋市場已傳有不少爭議，為確保糾紛案不再增加，各房仲業者都祭出應變措施，但市場恐慌仍免不了成交數下滑。（圖／CTWANT提供）

另一位銀行業者告訴CTWANT記者，某公股銀行的額度，由總行拋上網，讓各分行比手速搶，搶到就撥，沒搶到就沒有，「最可憐還是分行面對客戶的人，有些接了不能撥款的，被罵得很慘，還被投訴。」「各行庫都說沒有限貸，事實上就是做不了，市場需求又這麼多，我們基層也是有苦說不出。」

市場上出現不少購買成屋、已簽約的受害者，因銀行排隊撥款遙遙無期，恐將面臨高額違約金。臉書社群「買房知識家」就有民眾發表求救文，「我就是那個上車，已經快到終點站卻下不了車的人」，這名網友7月下旬簽約買房，半個月內就找好銀行，貸款也很快就核准並對保，到了要撥款時，竟被告知限撥，要他9月再來排隊，「真的很擔心延後交屋巨大的違約金！」

另一位網友分享，他7月初送件元大銀，原預定8月27日撥款，結果撥款前一刻收到通知，目前總行購屋排撥量過多，有確認撥款日期會再另行通知，他擔心，後續會遇到降貸或不給撥款，「第一次買房就遇到這問題整個超無助…。」

▲第一線服務的行員也擔心萬一承諾了客戶卻撥不了款，害客人被罰違約金，還要被客訴，因此也不敢接新案，行員也是有苦難言。（圖／CTWANT提供）

永慶房屋高鐵青塘園加盟店店長陳龍聖指出，近期經手案件中，確實有1、2件因為銀行願意承作的貸款成數突然降低影響，買方自備款不夠，所以協調解約，但仍賠償了違約金。

有買家遭卡關，也有賣家受影響。一位賣方網友抱怨，他賣了一間總價約1000多萬的中古屋，買家簽約金為5萬元現金及一張百萬本票，表示過幾天會一同匯入履保，最後只有現金進履保專戶，「買方藉口貸款貸不過想違約，開始裝可憐賣慘，最後把錯都推到仲介身上，說是仲介慫恿簽約，最後想用5萬元解約。」他已寄出好幾封存證信函，不知該如何保護自身權益。

有網友認為代書和房仲業者不夠專業，也有網友提說「其實是銀行的問題，1.76的利率，現在變成3%的利率，如果今天您是買方,,,,,桌子可能翻桌過去了！」「莫把人逼上絕路，站在買方立場，房子沒買到是因為貸款沒了，還要賠上存的錢，買房怎麼一下子像陷阱大坑還有去無回？」「政府這一波操弄又搞到小老百姓了」

據了解，受到限貸令影響，房仲業者8月成交量比上個月已下降了2成8，且糾紛案比例也上升中。由於銀行要排隊撥款，陳龍聖表示，現在簽約的案件，合約都會載明4個月後交屋，「賣方不接受也不行，不是我們的問題，是政府、銀行政策就這樣。」

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶也指出，為避免違約、解約量增加，已請第一線仲介配合代書簽約時，會建議買賣雙方將限貸等政策因素納入交易價金考量，並特別約定「雙方如因不可歸責於雙方之因素，例如金融機構限制撥款、排隊撥款等原因，使該案買方貸款延期撥款，雙方同意無條件配合金融機構撥款作業，不得互為主張合約延遲之違約責任。」

至於買方貸款困難方面如何協助？他無奈表示，也只能請仲介建議消費者多找幾家金融機構，例如常有往來的薪轉戶銀行、農會、漁會及信用合作社等等，「先求有得貸、再求好條件。」

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