ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

限貸令發威！　基層行員有苦難言

去年新青安房貸上路，讓降溫的房市買氣再度燃起，又撞上20年來最大交屋潮，房貸市場失控，問題不在不動產放貸比例的控管措施，而是政府做任何一項決策時都不夠深思熟慮。（圖／報系資料庫）

▲去年新青安房貸上路，讓降溫的房市買氣再度燃起，又撞上20年來最大交屋潮，房貸市場失控，問題不在不動產放貸比例的控管措施，而是政府做任何一項決策時都不夠深思熟慮。（圖／資料照／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

台灣金融史上最大房貸「限貸令」全面發威，不只3、4年前預售屋買家今年交屋申貸卡關，據CTWANT調查，近期成屋買家也遭波及，被推入違約險境中，不少鄉民發求救文，「真的很擔心延後交屋巨大的違約金…」，賣屋簽約卻拿不到錢的賣家也怒氣沖沖，站在第一線承受責難的銀行行員更是怨聲載道，糾紛一觸即發。

這場史上最嚴限貸令鬧得沸沸揚揚，央行於8月27日傍晚發聲明，近期房貸申請困難的現象，並非央行籲請銀行自主管理不動產貸款總量所導致。就連行政院長卓榮泰28日也表示，「政府不會有限貸令」。

網友也在新聞下刷一排留言，「哇公然說謊耶。」「白話文:政府都沒有說什麼喔，都是銀行自己要限的，跟我們一點關係都沒有」「政府沒有限貸令，但銀行有限貸令啊，法令就擺在那，新青安就把房貸的額度吃掉了。」

央行與政院的說法，對錯各半。銀行房貸水位有二道控管措施，一是依銀行法第72條之2規定，銀行住宅建築及企業建築放款總額，不得超過存款總餘額及金融債券發售額的3成，俗稱「銀行不動產放款天條」；一是由央行總控的全體銀行不動產貸款占總放款比率水位，過去約落在35%、36%水準。

行政院長卓榮泰強調「政府不會有限貸令」，會滿足一般民眾正常的資金需求，但似乎與現實情況不符，彷彿活在平行時空。（圖／黃威彬攝）

▲行政院長卓榮泰強調「政府不會有限貸令」，會滿足一般民眾正常的資金需求，但似乎與現實情況不符，彷彿活在平行時空。（圖／CTWANT提供）

然今年銀行房貸突然快衝到「滿水位」，而最大加速關鍵是「新青安」。政府去年8月1日起為減輕無自有住宅青年的買房負擔，推出提供利率更低，額度更高，還款期限更長，寬限期也更久的新青安房貸方案。截至7月底，上路1年來申貸戶數已超過7.6萬戶，將近6000億元的申貸額。

連帶地，銀行不動產放款占總放款比例也在今年6月底衝上37.4%，接近歷史高點37.9%，央行趕緊出馬，8月12日到21日間廣邀34間國銀行庫總經理喝咖啡，要求銀行自主管理不動產貸款總量，9月6日前提交未來一年的「房貸降溫計畫」。

雖說「房貸降溫」並非「限貸令」，各銀行也要求基層員工不能以「限貸令」稱呼，但站在第一線的行員心知肚明，「政策性是說不能不收(申貸)，但我們確實就沒辦法做，都要跟客人講，要等，也怕影響到客戶權益，怕客人因等不到撥款被罰違約金，我們也不敢答應客人。」

簽約對保卻撥不了款，現在在成屋市場已傳有不少爭議，為確保糾紛案不再增加，各房仲業者都祭出應變措施，但市場恐慌仍免不了成交數下滑。（圖／趙文彬攝）

▲簽約對保卻撥不了款，現在在成屋市場已傳有不少爭議，為確保糾紛案不再增加，各房仲業者都祭出應變措施，但市場恐慌仍免不了成交數下滑。（圖／CTWANT提供）

另一位銀行業者告訴CTWANT記者，某公股銀行的額度，由總行拋上網，讓各分行比手速搶，搶到就撥，沒搶到就沒有，「最可憐還是分行面對客戶的人，有些接了不能撥款的，被罵得很慘，還被投訴。」「各行庫都說沒有限貸，事實上就是做不了，市場需求又這麼多，我們基層也是有苦說不出。」

市場上出現不少購買成屋、已簽約的受害者，因銀行排隊撥款遙遙無期，恐將面臨高額違約金。臉書社群「買房知識家」就有民眾發表求救文，「我就是那個上車，已經快到終點站卻下不了車的人」，這名網友7月下旬簽約買房，半個月內就找好銀行，貸款也很快就核准並對保，到了要撥款時，竟被告知限撥，要他9月再來排隊，「真的很擔心延後交屋巨大的違約金！」

另一位網友分享，他7月初送件元大銀，原預定8月27日撥款，結果撥款前一刻收到通知，目前總行購屋排撥量過多，有確認撥款日期會再另行通知，他擔心，後續會遇到降貸或不給撥款，「第一次買房就遇到這問題整個超無助…。」

第一線服務的行員也擔心萬一承諾了客戶卻撥不了款，害客人被罰違約金，還要被客訴，因此也不敢接新案，行員也是有苦難言。（圖／林榮芳攝）

▲第一線服務的行員也擔心萬一承諾了客戶卻撥不了款，害客人被罰違約金，還要被客訴，因此也不敢接新案，行員也是有苦難言。（圖／CTWANT提供）

永慶房屋高鐵青塘園加盟店店長陳龍聖指出，近期經手案件中，確實有1、2件因為銀行願意承作的貸款成數突然降低影響，買方自備款不夠，所以協調解約，但仍賠償了違約金。

有買家遭卡關，也有賣家受影響。一位賣方網友抱怨，他賣了一間總價約1000多萬的中古屋，買家簽約金為5萬元現金及一張百萬本票，表示過幾天會一同匯入履保，最後只有現金進履保專戶，「買方藉口貸款貸不過想違約，開始裝可憐賣慘，最後把錯都推到仲介身上，說是仲介慫恿簽約，最後想用5萬元解約。」他已寄出好幾封存證信函，不知該如何保護自身權益。

有網友認為代書和房仲業者不夠專業，也有網友提說「其實是銀行的問題，1.76的利率，現在變成3%的利率，如果今天您是買方,,,,,桌子可能翻桌過去了！」「莫把人逼上絕路，站在買方立場，房子沒買到是因為貸款沒了，還要賠上存的錢，買房怎麼一下子像陷阱大坑還有去無回？」「政府這一波操弄又搞到小老百姓了」

據了解，受到限貸令影響，房仲業者8月成交量比上個月已下降了2成8，且糾紛案比例也上升中。由於銀行要排隊撥款，陳龍聖表示，現在簽約的案件，合約都會載明4個月後交屋，「賣方不接受也不行，不是我們的問題，是政府、銀行政策就這樣。」

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶也指出，為避免違約、解約量增加，已請第一線仲介配合代書簽約時，會建議買賣雙方將限貸等政策因素納入交易價金考量，並特別約定「雙方如因不可歸責於雙方之因素，例如金融機構限制撥款、排隊撥款等原因，使該案買方貸款延期撥款，雙方同意無條件配合金融機構撥款作業，不得互為主張合約延遲之違約責任。」

至於買方貸款困難方面如何協助？他無奈表示，也只能請仲介建議消費者多找幾家金融機構，例如常有往來的薪轉戶銀行、農會、漁會及信用合作社等等，「先求有得貸、再求好條件。」

延伸閱讀
限貸令爆雷1／真實還原交屋申貸碰壁過程　市場失控遭刁難能「安心成家」？
專訪　活著就是一件很美好的事情　鳳小岳（下）／每一個人生階段所演的角色，冥冥之中我就是一定要來做這件事情
星生代／女團「MEME」鬧不合：有人臉很兇　草莓自爆花錢做醫美

關鍵字：周刊王新青安房貸限貸令

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

平實營區首發案完工　才剛交屋轉手獲利最高700萬

台南東區平實營區是台南市中心罕見新重劃區，也是各大建商搶進房市的一級戰區，近期受到房市大盤帶動，價格漲幅明顯。區域內首發個案「世界·巨星」目前率先完工交屋，交易轉手皆為獲利，出現幸運屋主交屋才短短幾個月最高就大賺700萬元出場。

17分鐘前

Google地圖「街景模式」模糊住家防盜！　專家：更容易吸引竊賊

Google地圖「街景模式」可以清楚看到目的地周圍的環境，儘管帶來許多方便，卻也隱藏著危險。Google先前推出模糊化功能，可以讓用戶將住處從街景地圖上模糊化，避免遭有心人士觀察，但專家則警告，將住處影像模糊化處理，反而更有可能吸引竊賊注意。

42分鐘前

墾丁「最美旅宿」無預警熄燈！業者鬆口吐原因：壓力太大喘不過氣

南台灣旅遊勝地墾丁近期爭議不斷，除了沙灘遭陽傘業者占用影響海岸風光外，物價更被詬病剝削遊客，導致墾丁觀光逐漸沒落，去年曾榮獲台灣最美飯店大賞的「墾丁砂島W-Villa海景渡假會館」突無預警宣布熄燈，讓遊客直呼捨不得。

46分鐘前

銀行放貸滿水位「Q2有跡象」　雙北公寓行情呈跌勢

觀察Q2七都大樓房價指數，大致季增，惟台南呈現凍漲，房仲認為，主因在於台南市不少房屋總價已超越當地民眾所能負擔。另外公寓價格部分，雙北地區不增反跌，房仲認為與銀行放貸滿水位有關。

2小時前

限貸令發威！　基層行員有苦難言

台灣金融史上最大房貸「限貸令」全面發威，不只3、4年前預售屋買家今年交屋申貸卡關，據CTWANT調查，近期成屋買家也遭波及，被推入違約險境中，不少鄉民發求救文，「真的很擔心延後交屋巨大的違約金…」，賣屋簽約卻拿不到錢的賣家也怒氣沖沖，站在第一線承受責難的銀行行員更是怨聲載道，糾紛一觸即發。

4小時前

還原新青安申貸碰壁過程　民怒：都是屁話！

銀行房貸「限貸令」引起糾紛及民怨日益擴大，儘管央行及政院急喊沒有發出「限貸令」，但這場史無前例的房貸「拉緊報」早已引爆。CTWANT記者採訪2位準備交屋的購屋族，還原5月至今跑銀行申貸碰壁、被踢皮球的過程，怒轟政府「一下打房，一下新青安利多」，任由市場失控，無辜的申貸戶莫名其妙遭刁難，「這就是政府希望的居住正義、安心成家嗎？」

4小時前

墾丁「最美旅宿」無預警停業！旅客錯愕不捨：怎麼會這樣

墾丁國旅話題近日不斷受到討論，不少民眾因為高昂的物價，改為選擇出國旅遊。曾經獲得《易遊網》2023年全台最美飯店票選當中，「台灣最美設計旅宿」殊榮的「墾丁砂島W-Villa海景渡假會館」31日無預警發布休館停業公告，讓許多遊客感到錯愕與不捨。

14小時前

台中北區運動中心周邊房市熱　醫學生家長趕布局

台中市運動中心大量興建中，目前已啟用的6座國民運動中心，據業者統計，結果發現北區國民運動中心周邊交易量最高，信義房屋專家表示，北區有百貨、市場、醫院、商圈，生活機能十分完善，鄰近中國醫藥大學，還有醫學生的爸媽會搶先布局購買房產。

19小時前

買地貸款也變難　小建商搶地搶不贏人「乾脆收一收」

央行出重手，公開下令銀行自主控管不動產貸款量，除了購屋族哀聲連連，土建融同步受影響，小型建商也苦不堪言。建商業者分享，小型建商看上不錯的地，但就是不敢買，擔心貸款有問題，猶豫或籌資之際，馬上就被大建商買走了。

20小時前

新竹縣市房價5年大漲58%　晚5年購屋多花近700萬

觀察七都5年來總價中位數變化，新竹縣市大漲58%最多，晚5年購屋得多花近700萬元，來到1885萬元，比新北市高不少。不過在地房仲表示，總價1885萬元對於首購型園區客來說，構不成壓力，也是能接受的價碼。

22小時前

超商大夜遇七爺八爺！收銀機「多一疊冥紙」　監視器曝…驚對空氣結帳

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

墾丁「最美旅宿」無預警停業！旅..

限貸令發威！　基層行員有苦難言

還原新青安申貸碰壁過程　民怒：..

洗冷氣花多少？房產專家曝「北部..

4自然人揪團斥1.6億　買一中..

買地貸款也變難　小建商搶地搶不..

新店單價100萬來了！　成屋、..

「鹽酥雞千金」西區首店7月收攤..

5寶單親媽租房留爛攤子　房東開..

桃園市被低估的重劃區！

ETtoday房產雲

最新新聞more

平實營區首發案完工　才剛交屋轉..

Google街景模糊住家防盜　..

墾丁「最美旅宿」無預警熄燈！業..

銀行放貸滿水位「Q2有跡象」　..

限貸令發威！　基層行員有苦難言

還原新青安申貸碰壁過程　民怒：..

墾丁「最美旅宿」無預警停業！旅..

台中北區運動中心周邊房市熱　醫..

買地貸款也變難　小建商搶地搶不..

新竹縣市房價5年大漲58%　晚..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366