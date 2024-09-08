想賣了蛋黃區出租房！拿到8、900萬「投入ETF」　一票卻搖頭

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

「一直抉擇是否該賣。」有屋主表示，他有一間出租房在蛋黃區，屋齡20年，如果賣掉預計可以拿到8～9百萬，現在很猶豫到底要賣掉，把錢拿去投資，還是繼續留著出租。信義房屋專家分析，可以算一下各選項的投資報酬率，也要考量願不願意管理租客、是否接受把資金留在房地產，理財本就沒有正確答案。

有屋主在「買房知識家」表示，他有一間位在蛋黃區的出租房，屋齡20年，一直在考慮是否該賣掉，目前有自住屋。如果真的把房子賣了，預計可以拿到8～900萬，他則有三種打算「1.投入ETF月領配息」、「2.拿500萬去買小房，當頭期款，+300萬放ETF」、「3.繼續出租，房租2.2萬」。

貼文引發討論，「可以貸款出來做投資」、「想賣的理由？」「選3，再增貸出來投資，用租金繳房貸」、「800萬換ETF比較實在，比租金還多」、「我會選3，若有房貸的話出租蓋過房貸（當存錢），沒房貸的話出租投資！」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德認為，屋主可以想想，管理租客這件事會不會很麻煩？再來有沒有思考過，把資金留在房產的優點和風險是什麼？買ETF的優點跟風險又是什麼？因為理財沒有正確答案。如果是想看哪個賺得多，可以計算一下投資報酬率再來決定。