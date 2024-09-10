Q2新增房貸6.5萬件創新高　房貸金額首破千萬大關

▲第二季度新增房貸件數達6萬5143件，創下歷史新高，平均房貸金額達1016萬元，首次突破千萬大關。（圖／記者陳筱惠攝）
記者陳筱惠／台中報導
在高房價的環境下，購屋民眾的房貸需求逐年攀升。根據財團法人金融聯合徵信中心的最新數據，第二季度新增房貸件數達6萬5143件，創下歷史新高。平均購屋總價鑑估值為1399萬元，平均房貸金額達1016萬元，首次突破千萬大關。
與10年前相比，申貸件數增加了2萬9291件，增幅達81.7%，幾乎翻了一倍。平均購屋總價鑑估值增加404.9萬元、增幅40.7%，平均房貸金額則增加339.9萬元、增幅50.3%。
▼ 近10年新增房貸件數、平均授信額度、平均鑑估值變化表
|年份
|新增房貸件數 (件)
|平均授信額度 (萬元)
|平均鑑估值 (萬元)
|2013
|35,850
|675.7
|995.0
|2014
|39,488
|694.6
|1,024.4
|2015
|41,920
|708.1
|1,027.5
|2016
|44,210
|722.3
|1,053.4
|2017
|46,250
|731.8
|1,063.7
|2018
|48,130
|753.8
|1,097.8
|2019
|50,370
|777.5
|1,117.5
|2020
|53,180
|799.8
|1,158.2
|2021
|58,220
|878.5
|1,221.0
|2022
|65,143
|1,016.0
|1,399.8
|近10年增幅
|81.7%
|50.3%
|40.7%
|資料來源：財團法人金融聯合徵信中心
對此中信房屋研展室副理莊思敏表示：「新青安、股市獲利、通膨預期、科技題材、新案交屋等多重因素影響下，今年第二季度全台建物買賣移轉棟數達9萬5765棟，相較於去年同期的7萬4651棟大幅增加2萬1114棟，增幅28.3%。隨著房市交易量持續攀升和房價的持續上漲，申貸件數、平均購屋總價鑑估值及平均房貸金額也同步創下新高。」
然而，房價的急劇上漲直接推高了每筆房貸的金額，引發了央行的警惕。央行下令要求國銀降低房貸水位，銀行收緊房貸資金後，買方的進場信心大大受到干擾，近期解約案件頻繁發生，引發市場一陣恐慌。
▲貸款卡關問題無法迅速解決，市況下現金有限的民眾可能會將購屋計畫延後，預期下半年房市交易量可能受到抑制。（圖／記者陳筱惠攝）
正心不動產估價師聯合事務所市場研究室協理陳孟筠表示：「其實交易量已經減少，如果貸款卡關問題無法迅速解決，市況下現金有限的民眾可能會將購屋計畫延後，預期下半年房市交易量可能受到抑制。」
據了解，部分銀行現在已經暫停收件，而仍然提供貸款的銀行，其核貸流程也變得更加嚴格，市場利率區間已上升至2.5%-3%，新申貸的購屋族每月需要負擔的房貸支出也會隨之提高，房貸族的壓力明顯加重。
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