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Q2新增房貸6.5萬件創新高　房貸金額首破千萬大關

▲▼ 七期,鳥瞰,商辦,商用不動產, 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲第二季度新增房貸件數達6萬5143件，創下歷史新高，平均房貸金額達1016萬元，首次突破千萬大關。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

在高房價的環境下，購屋民眾的房貸需求逐年攀升。根據財團法人金融聯合徵信中心的最新數據，第二季度新增房貸件數達6萬5143件，創下歷史新高。平均購屋總價鑑估值為1399萬元，平均房貸金額達1016萬元，首次突破千萬大關。

與10年前相比，申貸件數增加了2萬9291件，增幅達81.7%，幾乎翻了一倍。平均購屋總價鑑估值增加404.9萬元、增幅40.7%，平均房貸金額則增加339.9萬元、增幅50.3%。

▼ 近10年新增房貸件數、平均授信額度、平均鑑估值變化表

年份 新增房貸件數 (件) 平均授信額度 (萬元) 平均鑑估值 (萬元)
2013 35,850 675.7 995.0
2014 39,488 694.6 1,024.4
2015 41,920 708.1 1,027.5
2016 44,210 722.3 1,053.4
2017 46,250 731.8 1,063.7
2018 48,130 753.8 1,097.8
2019 50,370 777.5 1,117.5
2020 53,180 799.8 1,158.2
2021 58,220 878.5 1,221.0
2022 65,143 1,016.0 1,399.8
近10年增幅 81.7% 50.3% 40.7%
  資料來源：財團法人金融聯合徵信中心    

對此中信房屋研展室副理莊思敏表示：「新青安、股市獲利、通膨預期、科技題材、新案交屋等多重因素影響下，今年第二季度全台建物買賣移轉棟數達9萬5765棟，相較於去年同期的7萬4651棟大幅增加2萬1114棟，增幅28.3%。隨著房市交易量持續攀升和房價的持續上漲，申貸件數、平均購屋總價鑑估值及平均房貸金額也同步創下新高。」

然而，房價的急劇上漲直接推高了每筆房貸的金額，引發了央行的警惕。央行下令要求國銀降低房貸水位，銀行收緊房貸資金後，買方的進場信心大大受到干擾，近期解約案件頻繁發生，引發市場一陣恐慌。

▲▼ 房貸,撥款同意書,銀行 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲貸款卡關問題無法迅速解決，市況下現金有限的民眾可能會將購屋計畫延後，預期下半年房市交易量可能受到抑制。（圖／記者陳筱惠攝）

正心不動產估價師聯合事務所市場研究室協理陳孟筠表示：「其實交易量已經減少，如果貸款卡關問題無法迅速解決，市況下現金有限的民眾可能會將購屋計畫延後，預期下半年房市交易量可能受到抑制。」

據了解，部分銀行現在已經暫停收件，而仍然提供貸款的銀行，其核貸流程也變得更加嚴格，市場利率區間已上升至2.5%-3%，新申貸的購屋族每月需要負擔的房貸支出也會隨之提高，房貸族的壓力明顯加重。

關鍵字：房貸購屋房價貸款房市10年中信房屋

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