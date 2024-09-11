賣房跟網上老師玩當沖！他「慘賠232萬」崩潰了：只剩後悔

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

財經網紅「麥克風的市場求生手冊」常在粉專分享投資見解，今（11）日他貼出臉書社團《當沖勒戒所》的一則貼文，只見有人發文，稱今年把房子賣了，跟網路上的老師當沖，最後卻賠了230多萬，「如果沒去當沖，房價漲的都不止，現在只剩下後悔」，令麥克風看了不禁直呼「快笑死…」引發討論。

有網友在《當沖勒戒所》發文，透露自己今年把房子賣了，跟著網路上認識的老師當沖，中間有賺有賠，卻在8月之後急轉直下、全套住。好不容易近期虧損變少一點，他趕緊認賠出場，但已經賠了兩百多萬。

看到虧損，帶人當沖的老師則稱，是「股市反指標」網美巴逆逆買了才會跌。他便後悔道，「如果沒去當沖，房價漲的都不止，現在只剩下後悔…」他還附上總預估損益等資料，可以看到總預估損益金額是-232萬多，總報酬率-19.82％。

▲苦主後悔賣房當沖了。（圖／翻攝自麥克風的市場求生手冊）

其他人見狀也紛紛笑翻，「當沖-19%…肯定是忘了按賣出，都不是老師的錯」、「聽老師在那邊亂分析，女神背鍋…」、「就尿不準怪馬桶歪。」

貼文還釣出巴逆逆本尊回覆「靠北喔！」令許多人笑翻，「看來我巴神的威名已傳遍股林」、「股市裡，我只信8zz」、「西方巴菲特，東方巴逆逆」、「台灣股市雙冥燈區，8zz跟鞋金河」、「8zz天下無敵」、「Zz躺著也被抓來擋槍。」

核能流言終結者創辦人黃士修則留言，「當沖怎麼可能會被套住，明明是不停損想凹單。」麥克風便回，「當沖賠錢變隔日沖、隔週沖、隔月沖很常見吧？事主至少沒變隔代沖，算好的。」