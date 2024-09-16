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楠梓土地版「萬售之王」身價驚人　185坪住三地要賣2.5億

▲▼ 高大特區 。（圖／記者張雅雲攝）

▲楠梓區上面還種著芭蕉樹的土地，整面圍籬都掛滿各家房仲的求售廣告，被在地人戲稱「萬售之王」。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄楠梓受台積電影響，房地雙漲，連上面還種著芭蕉樹的土地要出售，整面圍籬都掛滿各家房仲的求售廣告，被在地人戲稱「萬售之王」，面積185坪，開價2.5億元，換算單坪高達135萬元。在地房仲表示，因單價過高，一直尚未售出。

《地產詹哥老實說》EP222／台中首購族救星！　內行指2潛力區：還有未來捷運線加持

台積電位於高雄楠梓產業園區的2奈米廠最快2025年量產，不但帶飛楠梓區房價，地價也一飛沖天。

6月福懋建設以旗下公司福熈實業名義，入手楠梓高雄大學特區單坪151.77萬元的天價地，土地使用分區為商3用地，創下楠梓地價新高紀錄，給周邊地主注入強心針，連帶周邊地主開價又飆漲一波。

大學二十八街有塊土地，上面還種著芭蕉樹，整面圍籬掛滿各家聯賣房仲的求售廣告，被在地人戲稱「萬售之王」，該地面積185坪，開價2億5100萬元，換算單坪135萬元。在地人透露，該地為住3用地，已開賣多年，從開價1.7億元一路向上，根本是「賣不掉就加價賣」。

▲▼ 高雄,楠梓,高大特區,有容, 。（圖／記者張雅雲攝）

▲高雄大學特區為新重劃區，藍昌路、藍田路商家林立，商業機能完善。（圖／記者張雅雲攝）

高雄市仲介公會監事召集人鄭啟峰表示，近年在台積電宣布進駐高雄後，房市價量雙漲，高雄大學特區為新重劃區，藍昌路、藍田路商家林立，商業機能完善，附近有家樂福楠梓店、中山高中等，未來還有捷運紫線經過，可提供大眾運輸機能，地段相當具發展性。

住商不動產楠梓高大謙行加盟店長蔡岳霖指出，以區段行情來看，該區商3用地價格已創新高，大面積的住3素地地價約落70~80萬元之間，因該地基地面積不大，單獨進行開發有難度，最理想的方式就是整合周邊空地一起開發，才能發揮土地最大價值，不過還要付出一定時間成本。

《地產詹哥老實說》EP222／台中首購族救星！　內行指2潛力區：還有未來捷運線加持

關鍵字：高雄楠梓地價房價台積電

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