限貸令房市急凍！　帥過頭呼籲3族群：勇敢上車吧

▲銀行限貸令啟動，房市交易量急凍，帥過頭卻認為現在是議價好時機，鼓勵自住民眾多看屋。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

受限於銀行限貸令啟動，房貸族人在冏途，苦等核貸仍遙遙無期，想買屋的民眾也卻步觀望，房市頓時豬羊變色，主管機關雖一再聲稱不影響首購，對保完成的民眾也會撥款，但現在到底還能不能買房？《錢鏡你家》邀請到房地產網紅帥過頭，他觀察市況，認為正是議價好時機，「勇敢上車吧！」帥過頭建議自住民眾可多看屋、大膽議價，有助於買到好房子。

「我就一句話，有房子的人，房子上漲、你是贏家，房子下跌、你還有家；沒買房子的人，房子上漲、你是輸家，房子下跌、你還是沒有家。」帥過頭說，限貸令上膛，房市瞬間急凍，仲介帶看人數砍半，代銷帶看人數也驟降5成，「現在去看房子，心裡很喜歡，但也不降價，民眾擔心買進來、貸款貸不到怎麼辦？可能會違約，所以先不必急著買，這段時間你就多看。」

以各家房仲月報來看，8月買氣明顯降溫，永慶房屋量縮23％、中信房屋月減16.4％，房仲業者觀察，銀行自主升息、自主限貸，購屋民眾「求貸無門」，解約現象頻發，成屋交易量出現緊縮徵兆，而傳統民俗月也降低民眾看房意願，拖累六都買氣普遍下滑。

帥過頭認為，「新青安」政策是激勵房市飆漲的猛藥，有新青安真的有保庇，如果在限貸令之前，新青安貸好貸滿，確實能為房貸族省荷包。

以民眾大東為例，買下北市文山區的華廈，新青安跟一般房貸混搭，不使用寬限期的狀態下，大東的月付本息均攤為41,618元，但銀行驚覺米缸沒米，啟動限貸令，大東苦等新青安仍貸不下來，眼看要交屋，只好向一般銀行申辦房貸，結果條件都變差了，成數降至75成、利率給到2.8％較貴，算下來，大東的月付本息均攤增加5,167元、來到46,785元，換算年負擔多出6萬多元，真是壓力山大。

不過，主管機關強調優先放貸3大族群：首購、自住、已核貸等民眾，因此帥過頭認為，不必過度恐慌，「開綠燈讓你排在最前面，還有什麼好怕的？勇敢地上車吧！」他也建議換屋族應採取「先賣後買」策略，避開第二屋認定的爭議，也可適用新青安首購，符合優先放貸。

此外，帥過頭也攤開《銀行法》第72-2條，是「商業銀行」會受到貸款30％水位的規範，因此他教戰，台銀、土銀、外銀、農漁會都可多詢問，「農會是農委會管轄，央行、金管會都管不了，只要繳1,000元入會，贊助會員，除了不能投票、競選總幹事之外，其他存款、貸款等流程，都跟銀行一樣。」帥過頭說。更多精彩內容都在《錢鏡你家》節目中完整呈現。https://youtu.be/6lI_3jBTFr0

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