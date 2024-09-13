貼心提醒「可申請租補4000元」　妹子竟喊：不租了！過來人曝真相

▲原PO提醒申請租屋補助，對方竟然不租了。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者施怡妏／綜合報導

一名房東表示，最近有女租客約看房，主動提到有4000元的租屋補助可以申請，且房東也有稅務減免的優惠，沒想到女租客卻說沒關係，甚至還說不租了，讓他心生疑慮，一年有快5萬元的補助居然不要。對此，有網友猜測，可能有身分或職業問題，「遇過一次類似狀況，是做色情按摩領現金」。

房東在臉書「房東互助會」發文，有一間公寓三房剛整理好，一名女租客約晚上8時看房，當天女租客說還在上班，會請男友過去，「是個年輕的男生，嚼著一口檳榔，從背到腳都是刺青，人倒是很客氣，自己家裡開公司的，是他女朋友一個人要住。」

看完房子後，男子希望即刻簽約，明天就要入住，原PO拒絕後並說要出示無犯罪證明，以及薪資證明或是扣繳憑單。女租客表示工作是領現金，可以提供存款證明以及無犯罪證明。原PO接著告知，可以申請租屋補助4000元，房東也能享有房屋稅和房租所得減免。

沒想到女租客卻說「不租了」，讓他很傻眼，明明一年有快5萬元的補助，卻不肯申請，「我怎麼覺得背後是有鬼的，不知道有沒有人遇過類似狀況？會是詐騙嗎？」

貼文曝光，有過來人指出，「A預約卻是B來看房，這種很危險，上次租給吸毒的」、「高機率女生八大、男生經紀，他們看房的特點就是很阿莎力、不殺價，而且馬上要入住」、「補助不拿很有可能身分異常，之前遇過一次，客人是做色情按摩領現金的，非常有錢」、「碰過類似的，千萬別租，最後簽約與住的人不同，且出入複雜，最後欠租還差點趕不走」、「我遇過看套房，一來直接坐床看舒不舒服，不看陽台不看浴室，直接說床可以要馬上租」。

也有不少房東驚呼，「學到一課」、「用補助套話好厲害」、「應對很得宜，你非常聰明」、「第一次聽到客人主動不要租補的，原來是身分可能有問題」、「感覺對方怪，寧願錯過也不將就，帶看房的時候也都要注意，我是帶男生都會把大門打開的！或是拉爸爸作伴」。