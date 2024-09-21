ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

24歲買房！她簽約完「聽鄰居說的話」很焦慮　網搖頭：又不是投資

▲▼公寓,老公寓,住宅,房子。（圖／unsplash）

▲原PO買房後反而焦慮。（示意圖／取自Unsplash）

網搜小組／曾筠淇報導

買房並非易事，日前有網友發文表示，她已經看房看了快兩年，終於在上個月簽約了，然而比起開心的情緒，她反倒感到焦慮，擔心自己以後不太能出國、要被房貸綁30年，有沒有人買完房之後也非常焦慮的呢？貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「買房後感到焦慮」為標題發文，提到她已經看房看了快兩年，上個月終於簽約，買了一間屋齡33年的公寓，雖然她非常確定這間公寓符合自身需求，但心中卻充滿了焦慮的情緒。

原PO表示，自己的焦慮主要來自於幾個問題，首先，她擔心自己是否應該購買這麼老的公寓；其次，她擔心自己是否應該為了購買房子，而犧牲每年出國旅遊的次數；最後，她擔心自己是否應該在24歲的年紀就背上30年的房貸。

▲▼買房,大樓,公寓,購屋,物件。（圖／Pixabay）

▲鄰居說原PO買貴了。（示意圖／Pixabay）

除此之外，原PO簽約以後，就耳聞房價會下跌，甚至鄰居也說她買得太貴，讓她覺得很煩惱，是否有人和她一樣，買完房後反而更加焦慮？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「每個人都會認為自己買在高點」、「不要管鄰居講啥，你又不是要買來投資的，他管不著」、「幾年後你會謝謝現在的自己，因為我就是這樣」、「我買房後反而覺得心裡踏實很多」、「買了就買了，也沒辦法變更了，就相信自己吧」。還有網友表示，「才24歲已經買房，看在同齡人眼裡是羨慕吧」、「往好處想，55歲的時候你就財富自由了」。

關鍵字：買房Dcard

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

新北青年租金補貼申請時間公布！放寬「2條件」、最高補貼7千

新北市2025年青年租金補貼將在今年10月1日開放申請！新北市城鄉局公告，申請限制不論是家庭年收入、家庭成員每人每月平均收入皆有放寬，只要在新北市設籍、就學或就業的單身、新婚及育（孕）有未成年子女（胎兒）之青年，都能夠「隨到隨辦」。

27分鐘前

台中租套房　每月「要繳2000↑電費」他傻了！網愣：怎敢簽

日前有網友發文表示，看到網路上的廣告，台中市西區一間套房的電費為6.63元、夏季8.46元，房租1.6萬、1.25萬元，不禁直呼超恐怖。就有人也在台中租屋，水電費用嚇得他高喊，「會不會太誇張了？」因為每個月要繳2000塊起跳的電費，越想越不合理，「怎麼會是每個月收水電呢？」引發話題。

1小時前

24歲買房！她簽約完「聽鄰居說的話」很焦慮　網搖頭：又不是投資

買房並非易事，日前有網友發文表示，她已經看房看了快兩年，終於在上個月簽約了，然而比起開心的情緒，她反倒感到焦慮，擔心自己以後不太能出國、要被房貸綁30年，有沒有人買完房之後也非常焦慮的呢？貼文曝光後，引發討論。

1小時前

楠梓漢、橋頭勇士搶上車　網問：台積泡沫成重災區？

高雄近年因台積電來楠梓設廠，房價扶搖直上，入手門檻已不低。央行宣布第7波信用管制後，網友在PTT房版發問，高雄哪裡會是重災區？認為之後房價終究要校正回歸，這波會殺到見骨的是哪一區呢？引來網友未看先猜台積宅第一圈要崩了。專家表示，看個案表現。

3小時前

桃園8大重劃區轉手獲利排行　新天龍國、首購天堂居冠亞軍

觀察桃園8大重劃區，轉手賺最大的是「青龍國」青埔，平均每戶獲利512萬元，由於高鐵加持，不少雙北、竹科客在這買房。其次是「首購天堂」A7重劃區，平均每戶獲利462.9萬元，房價親民，又離台北最近，吸引脫北者關注。

5小時前

北漂族慘了！南部老家有屋「台北租房」　被打入類首購：沒新青安

中央銀行19日召開第3季理監事會，針對打炒房也出重手，除調升存款準備率1碼，還祭出4大選擇性信用管制措施。由於之前「房貸之亂」引發很多抱怨，外界擔心會不會讓「限貸令」更嚴重。

6小時前

寬限期禁令「沒有配套措施」　代銷教1招防止被斷頭

名下有房者不可使用寬限期，打到預售已購客，甚至可能有些消費者財務抓很緊，從寬限期到本利攤還吃不消，進而斷頭。信義房屋專家表示，寬限期限制不像第二戶限貸，還有換屋的配套措施，但真正遇到斷頭困境的人應相當少數，另外有代銷業者表示，若真碰上，就把預售轉到家人名下。

7小時前

爸媽「贊助弟弟400萬」買房！她想借住卻被拒：為何我不能想去就去

「不然400萬吐出來啊，還不是我爸媽的辛苦錢！」近日有網友發文表示，父母贊助弟弟、弟媳400萬元買房，但她實在不解，為何爸媽出錢了，她卻不能想去就去？弟媳甚至還明說「不歡迎我去」，讓她吞不下這口氣。然而貼文曝光後，多數網友都直搖頭。

7小時前

第6間唐吉訶德「進駐桃園」地點曝！桃園人嗨：不用跑台北了

唐吉訶德「DON DON DONKI」目前在台灣有西門店、忠孝新生店、南港店、台中TIGER CITY店及高雄大立店，近日傳出將在桃園展店，會在12月初進駐桃園統領百貨地下一樓，是唐吉訶德在台灣的第6間分店。消息令一票桃園網友嗨翻，「期待」、「哇！居然來了」、「終於要來桃園了。」

8小時前

台積電進駐告吹影響不大　龍潭房仲：4大基本盤續撐市場

過去台積電傳出將在龍科3期設廠，之後告吹，衝擊當地房市。不過，在地房仲表示，當初台積電效益使周圍房價超漲1~2成，現在利空已消化完畢，市場回歸正常，衝擊影響不大，且龍潭在4大基本買盤的支撐下，房市長期穩定成長。

9小時前

只是勸她「對人好一點」 74歲翁被惡女冷血推下公車身亡

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

台中「金龍海嘯」第一排　專家指..

1500萬房產到手「兒子態度大..

北漂族慘了！南部有屋「台北租房..

實測2個月不關冷氣「電費232..

2千多萬房子竟變「別人家」！7..

央行史上最重房市管制　首納「有..

寬限期禁令「沒有配套措施」　代..

麥當勞台中4新據點曝光　梧棲人..

Google年砸1.58億租金..

租雅房「續約突漲4千」！她曝屋..

ETtoday房產雲

最新新聞more

新北青年租金補貼申請時間公布　..

台中租套房　每月「要繳2000..

24歲買房！她簽約完「聽鄰居說..

楠梓漢、橋頭勇士搶上車　網問：..

桃園8大重劃區轉手獲利排行　新..

北漂族慘了！南部有屋「台北租房..

寬限期禁令「沒有配套措施」　代..

爸媽贊助弟弟400萬買房！她想..

第6間唐吉訶德「進駐桃園」　地..

台積電進駐告吹影響不大　龍潭房..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366