24歲買房！她簽約完「聽鄰居說的話」很焦慮　網搖頭：又不是投資

▲原PO買房後反而焦慮。（示意圖／取自Unsplash）

網搜小組／曾筠淇報導

買房並非易事，日前有網友發文表示，她已經看房看了快兩年，終於在上個月簽約了，然而比起開心的情緒，她反倒感到焦慮，擔心自己以後不太能出國、要被房貸綁30年，有沒有人買完房之後也非常焦慮的呢？貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「買房後感到焦慮」為標題發文，提到她已經看房看了快兩年，上個月終於簽約，買了一間屋齡33年的公寓，雖然她非常確定這間公寓符合自身需求，但心中卻充滿了焦慮的情緒。

原PO表示，自己的焦慮主要來自於幾個問題，首先，她擔心自己是否應該購買這麼老的公寓；其次，她擔心自己是否應該為了購買房子，而犧牲每年出國旅遊的次數；最後，她擔心自己是否應該在24歲的年紀就背上30年的房貸。

▲鄰居說原PO買貴了。（示意圖／Pixabay）

除此之外，原PO簽約以後，就耳聞房價會下跌，甚至鄰居也說她買得太貴，讓她覺得很煩惱，是否有人和她一樣，買完房後反而更加焦慮？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「每個人都會認為自己買在高點」、「不要管鄰居講啥，你又不是要買來投資的，他管不著」、「幾年後你會謝謝現在的自己，因為我就是這樣」、「我買房後反而覺得心裡踏實很多」、「買了就買了，也沒辦法變更了，就相信自己吧」。還有網友表示，「才24歲已經買房，看在同齡人眼裡是羨慕吧」、「往好處想，55歲的時候你就財富自由了」。