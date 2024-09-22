外表超普！「年薪50萬男友買房」配不上　女友崩潰：想甩了我

▲男友買了房子後，想把原PO甩掉。（示意圖／記者許凱彰攝）



網搜小組／劉維榛報導

「可能覺得我配不上他了！」一名女網友感慨，男友自從買了房子後，似乎有了自信優越感，偷玩交友軟體被她發現，「應該就是想騎驢找馬」，讓原PO考慮攤牌講清楚。同時，原PO也透露，兩人外表普通且年薪皆50萬左右，因此好奇大家怎麼看呢？文章曝光後，全場搖頭直呼「拜託直接分手！」

一名女網友在Dcard表示，她與男友年薪皆落在50萬左右，且兩人外貌都是普男普女，但原PO自認，「我唯一比他好的地方，就是我的外表了，我是還會被說可愛的類型。」

不料最近兩人關係發生了重大變化，男友家人贊助他買房，順利成為有殼一族，竟開始覺得原PO配不上他，甚至偷玩交友軟體，怕原PO發現，會約前會刻意刪光訊息。

但男友偷偷摸摸的這一切，原PO早就知情了，因此難過求問「他應該就是想騎驢找馬，我現在正在想要怎麼跟他攤牌呢？唉～大家可以來點安慰嗎？」

底下網友搖頭回應，「振作點行嗎？可愛的女生在台灣還需要跟這種年薪50萬的浪費時間嗎」、「拜託直接分手，才50萬而已還要背房貸，肯定是個AA男，比他好的一卡車」、「直接攤牌，都已經有這樣的行為妳還在期待什麼」、「好險妳是很理性派的，不要為了這樣的人浪費自己未來的時間了」、「有一間房突然就有底氣了？我看了什麼，這種人就應該要分開，在一起要幹嘛」。