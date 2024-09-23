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超吸睛東北大花席捲台中　東森房屋南屯好市多加盟店熱鬧開幕

東森房屋南屯好市多加盟店熱鬧開幕（圖／東森房屋提供）

▲東森房屋南屯好市多加盟店正式開幕，現場貴賓雲集，熱鬧非凡。

圖、文／東森房屋提供

台中市迎來一間極具特色的仲介門市－東森房屋南屯好市多加盟店！他們的加盟不僅延續東森房屋品牌一貫的專業房地產服務，更因為整個團隊穿著東北大花襯衫的獨特風格而吸引了民眾的關注。店東唐益壯表示，東北大花象徵豐收、富足、熱情與生命力，如同我們的團隊成員個個年輕有活力，未來將透過熱情專業而且新穎的服務，帶給民眾截然不同的房仲體驗，幫助民眾圓一個成家的夢想。

開幕現場貴賓雲集，東森房屋董事長蔡高明及營運長胡淑惠親率團隊前往祝賀，東森房屋中區多家加盟店店東也紛紛來到現場，為新加盟夥伴開業送上最誠摯的祝福，期許未來能夠強強聯手，為東森房屋在中區打下一片天。東森房屋董事長蔡高明在致詞時表示：「很高興能夠在台中這個充滿活力的城市，開設這家全新的加盟店，唐店東團隊的創意與熱情讓我印象深刻。加入東森房屋，就是最正確的選擇，期許南屯好市多加盟店未來蓬勃發展」。唐益壯店東說，加入東森房屋除了品牌知名度外，東森擁有同業所沒有的集團資源，這就是幫助我們在同業競爭中脫穎而出的關鍵。

東森房屋南屯好市多加盟店熱鬧開幕（圖／東森房屋提供）

▲吸睛的東北大花寓意熱情與行動力，象徵東森房屋南屯好市多加盟店夥伴個個年輕有活力，充滿服務熱忱。

開幕儀式上另一個引人注目的亮點就是由唐益壯店東帶領團隊成員身穿鮮豔的東北大花襯衫。唐店東表示，東北大花對我們來說，不僅是服裝的特色，更是一種象徵。東北大花的圖案寓意豐收、富足、熱情與生命力，這也是我們對團隊未來發展的期許。加入我們團隊的每一位成員，未來必定豐收富足，同時我們也希望透過這份象徵熱情與生命力的打扮告訴客戶，我們將以最熱情、最富有生命力的方式，為每一位客戶提供最好的服務，幫助大家找到最理想的家園。

東森房屋營運長胡淑惠表示，南屯好市多加盟店的開幕，就是東森房屋在台中地區品牌發展很重要的一步。東森房屋秉持「看見房子的真價值，聽見客戶的心裡話」的服務理念，只要堅持初心，滿足客戶需求，提升服務品質，我們就能在這個行業中持續發光發熱。期待看到唐店東率領的年輕團隊在市場中嶄露頭角，為客戶帶來兼具創意以及專業的高品質服務。
 

關鍵字：東森房屋

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