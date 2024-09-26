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中和公寓成交占4成　在地房仲：4字頭買3大熱區

▲▼ 中和房市 。（圖／東森房屋提供）

▲中和地區公車、捷運系統密集，生活機能方便，且房價相對親民，是許多購屋族的首選。（圖／東森房屋提供）

記者項瀚／台北報導

永和房價驚人，中和也不遑多讓，指標案站穩8字頭。在地房仲表示，中和地區公車、捷運系統密集，生活機能方便，且房價相對親民，是許多購屋族的首選，而中和地區共有3大交易熱區房價親民，4字頭買得到公寓，分別是捷運中和站、南勢角站、環球購屋中心商圈。

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永和房價驚人，新案單價傳破百萬，中和也不遑多讓，指標大案站穩8字頭。不過，東森房屋中和環球店長李孟龍表示，相比之下中和房價仍相對親民，且生活機能、交通條件也十分出色，房市指名度非常高，除了在地客之外，也吸引北市年輕首購、換屋族群搶進。

李孟龍進一步表示，中和開車騎車到北市不遠，加上公車與捷運網絡密集，除了現有的中和新蘆線、環狀線之外，未來還有萬大線，總共3條捷運系統貫穿中和，在新北市來說頗為難得。另外，由於中和人口密集，也反映出生活採買機能佳，除了有多個熱鬧商圈，還有好市多、環球購屋中心等大型商場，生意都非常好。

李孟龍說明，中和主要可分成3大購屋區，分別是四號公園商圈、環球購屋中心商圈、以及各捷運站點周圍，其中包括南勢角、景安、景平、永安市場、中和等等。

▲▼ 中和房市 。（圖／東森房屋提供）

▲中和環球購屋中心商圈房市指名度高。（圖／東森房屋提供）

房價最高的是四號公園商圈，該區緊鄰捷運永安市場站、緊貼永和區，坐擁雙和地區最大的公園綠地，周圍特色小店林立，環境熱鬧並兼具舒適，公寓每坪成交單價50~55萬元，中古大樓則為60~70萬元，部分個案則可來到7~8字頭。

中和地區各大捷運站周圍生活機能都相當方便，各站點各有不同特色，其中價格最親民的是中和站、南勢角站，公寓每坪成交均價落在47~48萬元，總價1200~1500萬元買得到3房。另外，環球購屋中心商圈指名度也相當高，該區鄰近板橋以及遠東世場，就業人口多，房市供不應求，公寓均價也在4字頭，比起中和區8字頭新建案親民許多。

整體來說，李孟龍表示，統計近1年中和區實價登錄，其中有約4成交易為公寓產品，比例不低，而4字頭的價位，總價1200~1500萬元買得到3房，確實是相對親民的選擇，吸引許多預算有限的消費者關注。

李孟龍說，政府近期祭出第七波選擇性信用管制，多少衝擊房市表現，不過對於中和地區價格相對親民的中古屋，不需擔心有追高的疑慮，建議有需求的消費者仍可出手，但要注意的是頭期款不要抓太緊，現階段建議準備3成。

▲▼ 中和房市 。（圖／東森房屋提供）

▲東森房屋中和環球店長李孟龍。（圖／東森房屋提供）

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關鍵字：東森房屋買房環球購屋中心中和南勢角捷運房價親民

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