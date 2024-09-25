全台匡列「第二屋限貸5成」　非最狠打房手段！估價師：央行留一手

▲央行出重手打房，祭出第七波選擇性信用管制，近期出現大量完工交屋潮的區域首當其衝。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

央行出重手打房，祭出第七波選擇性信用管制。最新一集《地產詹哥老實說》高源不動產估價師事務所長陳碧源，他說，這次打房不算「史上最重」，房市後況將呈盤整格局，其中在供給量、交屋量較大的區塊較為危險，可能有部分撐不下的投資客，建商也有一定壓力，有機會撿到便宜。

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央行祭出第七波選擇性信用管制，在寬限期、第二戶、高價宅等貸款方面都進一步緊縮，引發市場恐慌。但陳碧源表示，這不算是史上最重打房，民國67年石油危機、民國78~79年台灣錢淹腳目時期，政府都曾出更重的手。

陳碧源說，石油危機時期，除了特定情況，國內全面停止放貸；而台灣錢淹腳目時期，股匯房全面大漲，政府即規範貸款成數僅為公告現值+4成，「不過在這2次重手打房之後，雖有一定效果，但卻沒出現全面性崩盤，真正要使房地產崩盤，勢必搭配經濟衰退。」

現在央行祭出第七波選擇性信用管制，陳碧源說，主要是國內放款資源過度傾向房地產，房地產放款/總放款比例過去高點為38.4%，而現在已來到37.5%，逼近央行的37.9%上限。

陳碧源說，當今政策會打到即將交屋以及換屋族群，其中持有持分屋的人最無辜，「可能在鄉下老家有個1/16的持分，也被認定為名下有1屋，買新房時不可使用寬限期，但現在央行就是先用最極端的手段，嚇阻投資行為。」

▲央行祭出第七波選擇性信用管制，持有持分房屋的人最無辜。（圖／ET資料照）

至於現在手上無房的首購族，陳碧源表示，由於《銀行法》72-1，銀行放貸水位仍滿，雖然主管機關要求首購優先，但銀行端仍會稍傾向放貸給主要客戶，或是利率更高一點的族群。

陳碧源建議有剛需的首購族，購屋前多看看比較，並把自備款抓到3成，並先衡量未來房貸支付沒問題再出手，申貸時也優先找平常較有往來，甚至搭配購入一些金融性商品的銀行。

最後談到，本次央行打房對市場的影響，陳碧源說，過去成長力道較強、買氣較熱的重劃區，由於推案量大，可能也有較大的即將完工交屋量體，可能將有部分投資客撐不下去，建商的心態也會有所鬆動，有機會撿到便宜。