關稅戰下「房市布局剩3種」　建商：不動產保值性增

▲關稅政策引發全球股市動盪，台灣房地產市場與股市關聯緊密，房市也跟著進入壓力測試階段。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

美國總統川普提倡的關稅政策，引發全球股市動盪，房地產市場與股市關聯緊密，房市也跟著進入壓力測試階段。對此，精銳建設總經理吳秋凉認為：「在金融震盪與信心不足的壓力下，現在開發商布局分3種，目前也是消費者的『買房時機』。」

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在關稅政策影響下，不少專家提醒，潛在的經濟修正與政策轉向，可能引導房市更邁向空頭方向，而目前不論是實價登錄、買賣移轉棟數等數據，也顯示賣方心態相當觀望。

▲精銳建設總經理吳秋凉分析，這波關稅大刀下，百工百業都受到影響，反而證明不動產的保值性。（圖／記者陳筱惠攝）

但房市並非全面看空，精銳建設總經理吳秋凉出席北屯「曜精銳」接待中心舉辦《曜動・尋覓綠藝之境》當代藝術聯展時分享：「過去房市政策影響，全台灣只有房地產不景氣，但在這波關稅大刀下，百工百業都受到影響，我們反而接到不少品牌粉絲回籠預約賞屋的電話，尤其是在金融震盪與信心不足的壓力下，黃金、不動產保值性反而趨於明朗。」

吳秋凉也分析：「目前市場分成3種開發商，一種是costdown、減少營建成本來反應在單總價、另一種則是按兵不動，視景氣好壞推案。第三種是景氣不好，但選擇蓋更好，從基地、建材、規劃等來滿足眼光更刁鑽的購屋族。」

海宇國際總經理周世凱表示：「購屋族的眼光已放在長遠的社區價值提升，雖然新案來人、來客確實沒以前好，不過自住型客戶仍出籠，只要產品條件佳、價格合理，買方仍願意進場。」

周世凱認為：「在此波不論是政策面、金融面影響，或是營建業缺工缺料問題未解，整體房價要大幅下修機會微乎其微，在降價未果下，反而品牌建商更能凸顯優勢。」

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