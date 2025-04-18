租金一直漲！澳洲房客「封住整間房子」終極復仇　房東虧大了

▲房東連續調漲租金，房客放話復仇，使用工業強力膠把房子封住。（示意圖／CFP）



記者詹雅婷／綜合報導

澳洲新南威爾斯州一名房客租屋生活，起初雙方和平相處，但房東隨後調漲租金2次，房客決定復仇，使用工業強力膠把整個房子封住，門窗、櫥櫃、抽屜全都遭殃，讓房東損失慘重，恐需支付巨額清潔費用。

雅虎新聞、澳華網等報導，這名房客2012年入住新南威爾斯州的沃里拉（Warilla ），並與房東大衛朗福德（David Longford）達成共識，談好每周房租租金為350澳幣（約新台幣7283元），且免繳押金。時隔5年之後，租金在2017年調漲為每周400澳幣（約新台幣8323元）。

只不過在大衛朗福德聘請房仲業者協助之後，這間房子的每周租金再度漲至550澳幣（約新台幣1萬1445元）。大衛朗福德透露，「（房客）打電話告訴我，要回到先前以現金支付的方式繳納房租，但我說，我還是想要透過仲介處理，然後他就提到，『好吧那這樣一來，我們之間就出現問題了，是你的問題，不是我的』」。

當房客搬走之後，大衛朗福德就已經做好心理準備，認為房客可能做出某種形式的報復，但沒預料到的是，房客使用工業強力膠封住整間房子，包括所有門窗、櫥櫃、抽屜等，家具甚至連割草機的油箱蓋、戶外塑膠製家具都不放過，屋內還有裝著腐爛蝦子的袋子，床鋪與其他家具也被潑油漆。

報導指出，新南威爾斯州居民正面臨有史以來最嚴重的租屋負擔能力危機。此前，雪梨一名房東以周租金500澳幣的價格出租單臥室公寓，但當地行情價落在580至610澳幣之間，吸引大批群眾排隊。