租金一直漲！澳洲房客「封住整間房子」終極復仇　房東虧大了

▲房東連續調漲租金,房客放話復仇,使用工業強力膠把房子封住。(示意圖/CFP)



記者詹雅婷/綜合報導

澳洲新南威爾斯州一名房客租屋生活,起初雙方和平相處,但房東隨後調漲租金2次,房客決定復仇,使用工業強力膠把整個房子封住,門窗、櫥櫃、抽屜全都遭殃,讓房東損失慘重,恐需支付巨額清潔費用。

雅虎新聞、澳華網等報導,這名房客2012年入住新南威爾斯州的沃里拉(Warilla ),並與房東大衛朗福德(David Longford)達成共識,談好每周房租租金為350澳幣(約新台幣7283元),且免繳押金。時隔5年之後,租金在2017年調漲為每周400澳幣(約新台幣8323元)。

只不過在大衛朗福德聘請房仲業者協助之後,這間房子的每周租金再度漲至550澳幣(約新台幣1萬1445元)。大衛朗福德透露,「(房客)打電話告訴我,要回到先前以現金支付的方式繳納房租,但我說,我還是想要透過仲介處理,然後他就提到,『好吧那這樣一來,我們之間就出現問題了,是你的問題,不是我的』」。

當房客搬走之後,大衛朗福德就已經做好心理準備,認為房客可能做出某種形式的報復,但沒預料到的是,房客使用工業強力膠封住整間房子,包括所有門窗、櫥櫃、抽屜等,家具甚至連割草機的油箱蓋、戶外塑膠製家具都不放過,屋內還有裝著腐爛蝦子的袋子,床鋪與其他家具也被潑油漆。

報導指出,新南威爾斯州居民正面臨有史以來最嚴重的租屋負擔能力危機。此前,雪梨一名房東以周租金500澳幣的價格出租單臥室公寓,但當地行情價落在580至610澳幣之間,吸引大批群眾排隊。

