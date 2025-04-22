Q1億級豪宅交易45筆　七期企業主包軌2戶逼近3億

▲台中七期新市政中心單季即有14筆揭露，佔台北市總交易量近半，更有包層戶出手。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

房市受多重因素影響進入冷靜期，億元以上交易仍持續吸引高資產族群關注。根據實價登錄資料顯示，第一季億元級預售交易主要集中於台北和台中2大都會區，台中七期新市政中心單季即有14筆揭露，佔台北市總交易量近半，更有包層戶出手。

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根據實登揭露，第一季全台揭露億元級預售交易達45筆，其中，台中七期新市政中心單季即有14筆揭露，佔台北市總交易量近半。台中七期的「寶璽天讚」與台北大安區的「吾雙」分別拿下中、北部億級豪宅揭露筆數的第一。

值得一提的是，北市因超高單價影響，中等坪數即有機會突破億元門檻。台中高端住宅則多以百坪以上純住宅產品為主，出手門檻也更具挑戰。

其中，「寶璽天讚」揭露9筆，為中台灣筆數最多的億元級個案，37樓更有行事低調的買家，一口氣以總價2.78億元買下2戶，刷新社區最高總價紀錄。聯聚建設的「聯聚理安大廈」亦揭露5筆，2案合計包辦中部所有億元級交易紀錄。

▲全台第一季億級豪宅成績單。

對此，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示：「雖市場氛圍轉趨觀望，但對資金充裕的高資產族群而言，不動產仍是不受景氣波動影響的穩健配置工具。」

她也指出，市面上「豪宅」一詞被廣泛使用，但真正能跨過億元門檻的產品，才是市場公認的核心豪宅指標，尤其在今年第一季整體市況偏冷的情況下，仍有個案創下高總價交易，反映出其品牌力與市場號召力獲得高度認同。

對此，寶璽機構表示，「寶璽天讚」基地面積逾1200坪，並結合國際設計專業與高端市場需求，從格局動線、建築尺度到外觀立面皆針對層峰人士量身訂製，全案採頂級標配交屋，也與以往毛胚交屋做出區隔。

▲在今年第一季整體市況偏冷的情況下，仍有個案創下高總價交易。（圖／記者陳筱惠攝）

另外，去年進場的「聯聚理安大廈」已累積不少交易，2025年第一季仍揭露5筆億元級成交，顯示大坪數產品即便在市場盤整期，仍具實質剛性需求。

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