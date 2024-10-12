存款200萬「有機會在桃園買房？」　網點名1區：應該輕鬆入手

▲原PO想在桃園買房。（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

存款200萬元，有機會在桃園買房嗎？近日有網友發文透露，她月薪55K，每月支出大約是2萬4000元左右，由於近來家中長輩要她搬出家裡，所以她就有意在桃園買房，若她頭期款抓100萬元，有機會嗎？對此，信義房屋專家認為，如果願意買小、買舊，其實都蠻有機會。

女網友在Dcard上，以「存款200萬，有機會在桃園買房嗎」為標題發文，提到她有200萬元的存款、月薪5萬5000元，平時開銷、給家人的錢加起來差不多是2萬4000元。她透露，自己從小就住在阿嬤家，不過她還是學生時，就已經在餐廳打工，學費、花費完全是靠自己。

只是，近來家中長輩認為原PO應該要搬出去，所以她就開始看房。原PO說，因為她有養寵物，所以租屋可能不太方便，如果在桃園買房的話，有沒有機會買到600萬元至800萬元的房子？她若付100萬元頭期款是可以的嗎？還是她應該再忍耐一段時間，等存到300萬元再買？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「新屋觀音、楊梅買起來負擔不會那麼大，或是龍潭附近的中古屋也可以」、「楊梅是你的機會」、「楊梅一堆啊，找15坪以上的」、「楊梅的話應該輕鬆入手，我當初頭期也是200萬，買了楊梅，目前住起來還蠻習慣的，交通也很便利」、「如果總價是600至800萬的隨時可以買啊！總價那麼低，真的遇到什麼情況損失也不會太大」。不過也有網友表示，「真的假的？你的生活再加上2.5萬的房貸，真的過得下去嗎」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，如果願意買小、買舊，預算抓在600萬元至800萬元，其實蠻有機會的，至於新房子、重劃區的房子，單價可能就會高一點，比較不容易。另外，網友推薦的楊梅區，曾敬德則直言有點遠，但主要還是看原PO自己的生活圈，以及在哪上班。