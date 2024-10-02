央行出手！重災區在哪？　「護國神山」也護不了的投資客首當其衝

▲下半年完工交屋量體大的區域，成為央行打房的重災區 。（示意圖／記者陳筱惠攝）

記者項瀚／台北報導

央行出重拳打房，哪區地區首當其衝？最新一集《地產詹哥老實說》邀請房市專家何世昌，他指出，位於下半年大量交屋區、過去炒台積電議題、投資客多、高單高總的社區風險較高，短期內可能出現拋售潮，雖然價格不見得明顯下跌，但確實是買方進場議價的好時機。

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19日央行祭出第七波選擇性信用管制，衝擊房市信心，不過何世昌表示，衝擊較大的是先前央行找銀行團喝咖啡，要求降低不動產放款比例、不動產放款集中度，使房貸族貸不到款，每家銀行標準不同，像是一次購買多戶、聯徵下已有1戶貸款、貸款成數要求較高等等，部分銀行可能都不太願承作。

面對房貸資金緊縮、選擇性信用管制的市場環境，何世昌觀察，台中、高雄退戶災情相對嚴重，「從下半年完工交屋量體來看，台中北屯、梧棲就包辦全台1、2名，而高雄過去一些推案熱區，像是橋頭、楠梓以及市中心一些大量體社區，也有一定風險。」

▲何世昌觀察，台中、高雄退戶災情相對嚴重 。（圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

何世昌進一步表示，像是過去部分地區炒台積電議題，投資客買盤可能較多，受到的影響程度也會較高。另外，一些高單高總價的社區，已購戶一時間要籌出的錢較多，也有風險。

何世昌說，現在建商普遍有3種作法，第一不懷好意，就是想收15%違約金，把房子拿回來賣更高價；第二種最常見的是，給消費者2~3個月的緩衝期籌錢；第三種少見的則是替消費者代墊部分頭期款，之後再分期償還。

▲過去投資客購入比例高的預售案，短期內可能有包拋售潮。（示意圖／記者陳筱惠攝）

不過，何世昌表示，雖然位於下半年大量交屋區、過去炒台積電議題、投資客多、高單高總的社區風險較高，短期內可能出現拋售潮，不代表價格一定會明顯下滑，但確實是買方可進場議價的好時機，估這樣的市場狀況會從今年Q4維持到明年Q2。

何世昌建議，有剛性需求的消費者，可以開始進場多比較看看，也一邊了解市場，且事實上，目前觀察已有滿手現金的買方，正虎視眈眈交屋出問題的物件，進場撿便宜。