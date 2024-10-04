執行長挨轟「月領30萬高薪」不做事　國家住都中心回應了

▲國民黨立委許宇甄在立院質詢時批評「住都中心變成民進黨的肥貓養成中心」。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳致平／台北報導

國民黨立委許宇甄1日在立院質詢行政院長卓榮泰時指出，負責執行社宅興建的國家住都中心執行長柯茂榮，每月薪資高達30萬2848元，甚至有人同時在部會及住都中心任職，更批評「坐領高薪不做事」，質疑「住都中心是肥貓養成中心」。對此，國家住都中心澄清，執行長薪資由監督機關核定，且無額外主管加給，與高達30萬的月薪有極大差距。

許宇甄質詢時提出，負責執行社會住宅興建的住都中心薪資高、獎金多，儘管中心職員僅有460人，但明年度人事預算卻高達5.44億，比原民會、客委會都多。她補充，行政院長一個月的薪資是34萬6960元，但住都中心執行長單月薪資30萬2848元，另外還有額外加給。她接著批評，「這些人就是坐領高薪不做事，連累讓社會住宅進度嚴重落後。

對此，國家住都中心澄清，執行長薪資基準在成立之初便由監督機關內政部核定，且無額外主管加給，本中心執行長目前薪資也與報導所稱每月30萬元有差距。

此外，針對立委質疑有人領取兩份薪水，國家住都中心也強調查無此事，並對於質詢中傳遞錯誤資訊深表遺憾。

▲住都中心日前宣布，包租代管第4期3.5萬戶將達標。（示意圖／記者李毓康攝）

國家住都中心表示，為彌補地方政府社宅興辦量能，中央自2020年起由內政部、國土署、住都中心組成社宅興辦團隊，近3年推動社宅決標的戶數都占當年度全國決標戶數的8成以上，大幅提高社宅興辦速度，預計至今年底可達成興辦20萬戶社宅目標。