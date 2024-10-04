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台北一堆40年以上老公寓「都誰在買？」　內行曝1原因：超搶手

▲▼大直街巷弄公寓近期單價屢創新高，近期有2樓公寓創88萬元高單價。（圖／記者賴志昶攝）

▲台北老公寓其實很夯。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

有網友發現，查了一下台北市的房子，有很多40、50年的公寓，價格開到2000-3000萬元，好奇真的會有人買這些房子嗎？若買後選擇貸款40年，還完貸款屋齡已經80-90年了，好奇「房子可以撐那麼久嗎？」對此，信義房屋專家表示，雙北地區的公寓很夯，因為其他都太貴了，所以只買得起公寓。

有網友在PTT發文，「台北一堆40年公寓買幾千萬真的有人買嗎？」閒暇之餘瀏覽購屋網站，發現台北市有許多40至50年的老公寓，售價卻高達2000至3000萬，「真的有人會去買那些房子嗎？」若買下後選擇40年貸款，等還完貸款屋齡都80-90年了，「真的可以撐那麼久嗎？」

貼文曝光，網友紛紛表示，「拚都更的吧」、「老公寓沒公設，花錢裝潢空間大」、「地點好，不用一個月就賣掉」、「象山附近30坪有1千多萬的，重新裝潢拉水電，可以住得很爽了」、「朋友最近賣掉台北一間老公寓2200萬，兩星期被買走，買家還怕買不到」、「不然你要買新大樓嗎？室內只有權狀的一半以下」、「搶手的是土地，房子倒了重蓋就好」、「我家這邊附近又好幾間賣掉」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，一定還是有人買，雙北地區的公寓很有市場，因為新大樓少而且價格很貴，退而求其次就會選公寓，室內面積大，地點很好，「缺點就是比較舊，管線老舊，沒有管理室」，如果要拚都更的話，地區要多留意。

關鍵字：房價台北市40年公寓購屋市場

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