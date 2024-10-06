華爾街日報：中國人口減少　房屋過剩問題更難解決

▲2020年至2023年，中國至少60%的三線、四線和五線城市的人口減少。（圖／路透）



文／中央社

華爾街日報報導，中國有多達9000萬間空置的住房，當中3100萬間是全部或部分建成但從未出售；隨著中國人口預計在未來30年將減少2.04億，住房過剩問題將難以解決，尤其是一些小城市。

華爾街日報2日報導，自2021年中國政府收緊對房地產開發商的信貸等以應對房地產泡沫後，便開始出現開發商過度建房、住房過剩的現象。

但問題到底有多嚴重很難確定，因為中國官方不提供空置房的統計數據，經濟學家利用空置率、預售許可和其他數據來估算，估計中國空置房有數千萬間，而空置房分多種類型，每種空置房都有自己的問題。

報導指出，在多達9000萬間空置房中，有3100萬間是全部或部分建成但從未出售；另有5000萬至6000萬間住房已被購買但仍然空置，這是因為許多中國人將多餘的錢投到投機性房產中，但無意居住，這些房產通常位於房價較低的較小城市。

除此以外，還有2000萬間已售但未能完工的住房。

▲中國政府日前再加大力度救房立市，包括降低利率、下調自備款比例等。（示意圖／路透）



報導指出，中國人口不斷減少，要解決住房空置的問題相當困難。由於中國早年實施獨生子女政策，預計未來30年中國人口將減少2.04億。

華爾街日報基於官方數據推算，2020年至2023年，中國至少60%的三線、四線和五線城市的人口減少。很多小城市的經濟前景較弱。

哈佛大學（Harvard）經濟學教授羅格夫（Kenneth Rogoff）表示，這些小城市擁有中國60%以上的存量房，即使人口減少，許多地方政府仍鼓勵開發商建造更多房屋，因為賣地和建房能促進經濟成長。

羅格夫表示，中國一些城市有1/4的住房會處於空置狀態。

報導以距離上海2小時車程的啟東市為例指出，啟東市的人口在2020年達到110萬的峰值之後連續3年下降。自2007年以來，該市的就業崗位數量一直減少，而啟東市有一個新房地產項目「海上威尼斯」，由中國恆大集團建造，包括4萬間住宅、一個人造海灘以及一家5星級度假酒店。在房市鼎盛時，很多人不到現場就付款購房。大多數買家都是為了投資，將住房空置，但現在很多買家試圖售房，有人設定的售價較購買時低了近40%。

報導表示，隨著中國經濟陷入低迷，如何處理過剩房產變得越來越緊迫。今年5月中國人民銀行設立人民幣3000億元（約新台幣1.35兆元）的保障性住房再貸款，用於對國有企業貸款，供這些企業購買空置房產，並將其轉為保障性住房。但截至6月底，各家銀行只使用了該額度共4%。

有經濟學家表示，即使有低息貸款，企業也沒有動力將空置房產轉為保障房，因為租金太低，企業無法從中獲利。

中國政府日前再加大力度救房立市，包括降低利率、下調自備款比例等。

美國皮特森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）研究員黃天磊表示，住房供應過剩問題實際上恐怕無法解決。從根本看，這是人口下降的問題，「鬼城或將繼續空蕩蕩」。