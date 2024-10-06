疫情爆發以來新高！　英國房產銷售狂飆「年比增25%」

▲英國房產銷售激增。（圖／pixabay）



記者張靖榕／綜合報導

由於房貸利率下降，英國房市出現回暖跡象，隨著9月房屋銷售速度的激增，市場活動顯著提升；房地產網站Zoopla最新發布的數據，至9月22日的4周內，已達成的房屋銷售量較去年同期增長25%，是自2021年春季以來最快的增長速度。報告指出，「過去2年內因觀望而暫緩購房決策的家庭現已重返市場」。

綜合外電報導，英國在至9月22日的4周內，購房者詢問量也同比增長26%，顯示市場需求增加。在這些數據公布後，英國兩大房地產開發商泰勒溫皮（Taylor Wimpey）和巴拉特開發公司（Barratt Developments）的股價分別上漲超過2.1%。

與此同時，英國全國房屋抵押貸款協會（Nationwide）的數據指出，9月房價以近2年來最快的速度上漲，較去年同期上漲3.2%，高於8月的2.4%。隨著英格蘭銀行（Bank of England）4年來首次降息，放貸機構開始削減借貸成本，進一步推動了房市回暖。

房貸利率目前平均為4.57%（5年固定利率），較去年的5.53%有所下降。根據「Rightmove」的最新數據，某些5年固定利率產品甚至降至3.7%，遠低於英格蘭銀行的5%基準利率。Zoopla執行董事唐奈爾（Richard Donnell）在報告中表示，「較低的房貸利率為許多觀望中的烏主提供了急需的信心，這些屋主過去2年內多數處於市場邊緣。」

根據英格蘭銀行週一的報告，8月份的房貸核准量達到了兩年來的最高水準。市場目前正密切關注英格蘭銀行11月7日的會議，期待是否會有進一步的借貸成本調整。英格蘭銀行行長貝利（Andrew Bailey）向英國《衛報》表示，如果通膨數據持續向好，央行可能會在降息方面「採取更為積極的行動」。