每日26.62間企業登記台中！　SMART商辦心法搶攻七期黃金軸線

▲台中市2024年新設立商業登記家數來到9718間，等於去年365天，每天有26.62間企業登記設立於台中。（圖／資料照）

記者陳筱惠／台中報導

在網路與行動裝置的助攻下，每個人都可以在網路上經營自己散播到世界各地，這樣的模式創立新興經濟，讓各行各業都出現不少有創意、勇敢追夢的新創業拓荒者奮力前行，中部在傳統產業轉型、微型企業增長、個人工作室蓬勃發展下，也掀起一波「微型商辦」熱潮。

根據經濟部統計數據分析，台中市2024年新設立商業登記家數來到9718間，等於去年365天，每天有26.62間企業登記設立於台中，更推升台中為全台之冠，時序來到2025年首月，台中仍是奪下新設立商業登記家數之冠，共計581間企業選擇落腳台中，經濟數據的增長，也替台中市帶來就業人口、商辦需求。

新創立的企業，部分受到台商回流，群聚效益影響，尤其台中作為台商的大本營、「隱形冠軍」企業，隨著全球供應鏈變化，選擇紮根台中。觀察過去這些在特定產業領域擁有世界級競爭力的企業，開始轉變並透過「廠辦分離」模式，將生產基地設於外圍地區，將核心決策與品牌經營移至七期商業區。

而台中是中台灣七縣市消費龍頭，擁有南來北往交通區位優勢，尤其以七期為核心重鎮，不僅帶動台中人口一舉突破286萬人大關，更多民間大型百貨零售市場不斷擴張加碼投資，而最新消息則是，台北101與國泰人壽兩大龍頭企業宣告攜手進軍台中。

對此，台中市長盧秀燕更相當具備信心表示：「台北101要在台中設置的百貨商場已在興建中，有台中101之稱的「置地廣場台中」 地點就在市政府旁邊預計興建的國泰人壽大樓，預料2030年開幕，不僅可望再創造上千個就業機會，屆時整體台中百貨市場營業額上看千億元。」

▲微型商辦的崛起，就是七期ＣＢＤ已經具備完善的基礎建設、交通便利與高端產業聚集。（圖／資料照）

會讓許多決策者將台中視為企業發展的關鍵節點，就是七期ＣＢＤ的完善基礎建設、交通便利與高端產業聚集，高端的門廳與辦公、展示空間，不僅讓企業門面更具國際視野，也為二代企業接班帶來更大的發展空間，加上七期已擁有完整的金融、商業、貿易、資訊與服務機構，並且坐擁市政府及各類公共機構，已然成為全台創業者尋找商業辦公空間的首選。

尤其是西屯區七期台灣大道這條經濟黃金軸線，不僅是台中商業核心，也象徵著不敗的價值投資哲學，讓企業在此落腳能夠快速對接高端市場資源。尤其是七期這樣一個中心商業區同時也迸發大量商務需求等配套設施，包含台中商銀「JW萬豪酒店」、凱悅集團旗下「安達仕飯店」將進駐，另外，是台中已通車的捷運綠線與未來藍線就交匯於七期，完善的交通網絡，帶進人口存量的同時，預估將帶進更多的人口流量。

▲台中市核心商業區的「市政壹號廣場」產品規劃25~48坪，不論是洽合作、談生意、找夥伴、拓人脈，身邊都是貴人環繞。（圖／記者陳筱惠攝）



「SMART買商辦心法 掌握先機」

隨著商辦產品趨勢轉向小坪數、高效能，市場上出現「SMART買商辦心法」，助創業者以最小資源發揮最大效益：包含「S」Start起步定位，根據市況，北中南不動產交易頻創新高，商辦尤為熱絡，反映全球產業與AI浪潮來襲，成爲驅動台灣市場的主力，嗅覺敏銳的置產盤早已佈局商業不動產。

「M」Small精準規模，彈性好、成本相對低的微型商辦，在企業創業門檻不斷降低下，過往需要大量人力與資金的創業模式，如今透過智慧管理系統與虛實整合，讓小坪數辦公空間更顯價值。

「A」Ambition抱負與百萬價值並存，講究外觀設計與門面，創造高質感品牌印象，尤其政府針對青年創業、數位轉型等領域持續補助資源，微型商辦可望成為承接創業夢想的第一步。

「R」Running營運效率導向，不論新創、轉型企業，選擇交通便利、物業管理佳的商辦，提升營運效率，「微型商辦」不只是辦公空間，更是隱形冠軍們的有型名片。

「T」 Treasure長期價值資產，以地點來說，七期具抗跌性與增值潛力，微型商辦供給小、彈性高，長期來看可替為企業留住未來資本。

▲微型商辦的崛起不僅符合創業者的需求，也是時代變革的必然趨勢。低成本、高效能的特點，讓創業者可以用更精準的資源配置實現企業夢想。（圖／資料照）



七期最新微型商辦預售新案，就是位於正七期台灣大道上、台中市核心商業區的「市政壹號廣場」，位於新光三越大遠百商圈，產品規劃25~48坪，坐擁七期最佳地段、大氣門面的高端商辦，是一棟讓來訪廠商一眼愛上的地標建築。

從不動產的角度來觀察，《住展雜誌》企研室總監暨發言人陳炳辰認為：「七期的商用不動產在這波央行政策之下的成為絕對的受利者，觀察整體經濟動向，政府對於產業發展高度關注，對於初期創業的民眾來說，小坪數20~48坪等微型商辦產品，負擔相對輕鬆，但受眾不單單是新興行業，傳統產業轉型的會計師事務所、律師事務所、代書事務所、甚至室內設計等行業也都相當合宜。」

