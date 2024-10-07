上班沒收手機！應徵保全42K「禁做3件事」　全場勸退：像在坐牢

▲原PO應徵保全工作。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者施怡妏／綜合報導

在不少人的認知裡，保全的薪水雖然普通，但是份輕鬆、能爽賺的工作，有網友表示，最近收到面試邀約，是一份保全的工作，工時12小時，月薪42K，工作內容蠻簡單的，但有3件事情要遵守，不能睡覺、不能閱讀書報雜誌，且上班要交手機，下班歸還。對此，不少網友直呼「像在坐牢」。

有網友在PTT發文，「這個工作大家能接受嗎？」工作時間為12小時，月薪42K，工作內容聽起來相當單純簡單，但有3件事不能做，一是不能打瞌睡，二是上班期間手機會被沒收，下班時再歸還，三是不能閱讀書報雜誌。

原PO表示，可以接受前兩個，但第三個條件讓他有些困擾，但最重要的是，「這是單人哨，沒有人可以聊天」，只能一個人坐著發呆，什麼事都不能做，而且全程都有監視錄影，「 我先說我可以，我之前的工作也是發呆，但是123項都能做，好懷念」。

貼文曝光，網友認為太無聊反而不是件好事，「12小時不打瞌睡有點難」、「感覺像坐牢」、「不能玩手機應該徵不到人」、「那不就跟當兵沒兩樣？當兵還不用收包裹」、「如果沒有語言刺激，人會快速變笨，要注意」、「12小時都發呆，你會覺得時間過很慢，很折磨」、「沒有10萬還想沒收手機，謝謝再聯絡了啦」、「至少要可以玩手機吧，發呆12小時太硬」。

有網友勸他找其他工作，「12小才4萬，你不如去超商大夜」、「你把12小時拆成8+2*1.33+2*1.66再算成時薪，你會發現不如去做7-11」、「跑外送12小時還比較自由，中途累了還可以回家休息」。