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高綠覆×學區14期仁平段價值1+1　公園首席「豐謙HOME+」宜居優選

▲台中14期推案大爆發，鄰公園而居成為頂尖豪宅標配，仁平段2,500坪公園首排「豐謙HOME+」因而備受矚目。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者胡至欣／台中報導

總面積超過400公頃的14期重劃區，是台中近40年開發面積最大重劃區，隨著台74線銜接國道1號通車，加上洲際棒球場、漢神百貨與台中巨蛋等開發優勢，已被視為「台中下一個七期」。此區最大特色為「低密度住宅區」，主打低建蔽、大街廓、高綠覆，整體建蔽率不到50%，其中「仁平段」擁有最多公園綠地和國際雙語學區光環，更是家長心目中設籍卡位的首選之一。

▲豐謙HOME+。（圖／記者謝婷婷攝）

▲仁平段擁有14期內最大單一面積的綠地–水湳生態公園。（圖／記者謝婷婷攝；以下同）

「豐謙HOME+」專案經理彭治謙表示，仁平段西鄰水湳經貿園區，東側延伸至捷運特區，形成北屯黃金廊道，擁有14期內最大單一面積綠地–水湳生態公園，加上永和巷、仁和等公園串聯起2萬坪綠帶；區域內也匯聚馬禮遜國際學校、衛道中學、明道普霖斯頓國小等頂尖私校，是14期當中的「文教宜居區」，環境安逸舒適，又能依靠崇德路、松竹路商圈，同時享有11期重劃區的成熟生活機能，若以居住環境為考量，仁平段堪稱首選。

▲豐謙HOME+。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼國際級雙語名校匯集仁平段。

▲豐謙HOME+。（圖／記者謝婷婷攝）

美式街廓結合休閒空間，指標建商爭相進駐，14期房市大爆發，預估推案量破百、總銷金額上看千億，成交單價也逐步扣關8字頭。「鄰公園而居」成為頂級豪宅標配，「豐謙HOME+」便挾著公園第一排的稀有性備受矚目。

▲豐謙HOME+。（圖／記者謝婷婷攝）

▲豐謙HOME+坐落於千坪公園首排。

彭治謙進一步指出，「豐謙HOME+」選地上也保留了豐邑機構的哲學及優秀的眼光，嚴選利多的商業核心及超高綠覆率的文教宜居區，集結未來發展、生活機能、高綠化於一身，能依靠崇德路及中清路商圈，又是公園的首排，演繹現代人文的嶄新美學；此外，新穎的永和巷公園設有步道與兒童體適能設施，沙坑上有繩網橋、攀爬繩網、吊桿、平衡木等，適合親子同樂，可以說住在「豐謙HOME+」，過個馬路就是孩子們的草地大樂園。

▲豐謙HOME+。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼永和巷公園設有步道與兒童體適能設施。

▲豐謙HOME+。（圖／記者謝婷婷攝）

「豐謙HOME+」擁有仁平段獨特的濃綠靜謐環境氣質，讓回家成為一種身心靈的釋壓過程；除此之外，建築美學與產品規劃也是一大亮點。彭治謙強調「家，是一個充電的地方」，現代社會生活步調越來越快，希望讓住戶在繁雜的日子裡享受生活，上櫃品牌豐謙建設傾力打造「豐謙HOME+」，外觀上採用豐謙建設劉總經理的極簡主義為整體設計理念，搭配戶戶雙面採光的六併規劃，37至42坪、正3房和3+1房，將單純的社區質感提升，採光通風俱佳，讓家的舒適性極大化，更確保了健康居住的永續價值。

▲豐謙HOME+。（圖／記者謝婷婷攝）

▲豐謙HOME+戶戶雙面採光通風，居住舒適性極大化。

擇公園美宅而居，坐擁城市綠肺，享受高含氧環境與開闊視野，國際菁英學府近在咫尺，房產價值1+1，仁平核心精華地段，隨著高資產家庭移居，新富聚落正逐漸成形，未來增值潛力值得期待。

關鍵字：台中14期重劃區仁平段豐謙HOME+永和巷公園水湳生態公園豐邑宜居洲際棒球場漢神百貨台中巨蛋學區宅公園宅雙語學區

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