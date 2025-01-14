高綠覆×學區14期仁平段價值1+1　公園首席「豐謙HOME+」宜居優選

▲台中14期推案大爆發，鄰公園而居成為頂尖豪宅標配，仁平段2,500坪公園首排「豐謙HOME+」因而備受矚目。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者胡至欣／台中報導

總面積超過400公頃的14期重劃區，是台中近40年開發面積最大重劃區，隨著台74線銜接國道1號通車，加上洲際棒球場、漢神百貨與台中巨蛋等開發優勢，已被視為「台中下一個七期」。此區最大特色為「低密度住宅區」，主打低建蔽、大街廓、高綠覆，整體建蔽率不到50%，其中「仁平段」擁有最多公園綠地和國際雙語學區光環，更是家長心目中設籍卡位的首選之一。

▲仁平段擁有14期內最大單一面積的綠地–水湳生態公園。（圖／記者謝婷婷攝；以下同）

「豐謙HOME+」專案經理彭治謙表示，仁平段西鄰水湳經貿園區，東側延伸至捷運特區，形成北屯黃金廊道，擁有14期內最大單一面積綠地–水湳生態公園，加上永和巷、仁和等公園串聯起2萬坪綠帶；區域內也匯聚馬禮遜國際學校、衛道中學、明道普霖斯頓國小等頂尖私校，是14期當中的「文教宜居區」，環境安逸舒適，又能依靠崇德路、松竹路商圈，同時享有11期重劃區的成熟生活機能，若以居住環境為考量，仁平段堪稱首選。

▲▼國際級雙語名校匯集仁平段。

美式街廓結合休閒空間，指標建商爭相進駐，14期房市大爆發，預估推案量破百、總銷金額上看千億，成交單價也逐步扣關8字頭。「鄰公園而居」成為頂級豪宅標配，「豐謙HOME+」便挾著公園第一排的稀有性備受矚目。

▲豐謙HOME+坐落於千坪公園首排。

彭治謙進一步指出，「豐謙HOME+」選地上也保留了豐邑機構的哲學及優秀的眼光，嚴選利多的商業核心及超高綠覆率的文教宜居區，集結未來發展、生活機能、高綠化於一身，能依靠崇德路及中清路商圈，又是公園的首排，演繹現代人文的嶄新美學；此外，新穎的永和巷公園設有步道與兒童體適能設施，沙坑上有繩網橋、攀爬繩網、吊桿、平衡木等，適合親子同樂，可以說住在「豐謙HOME+」，過個馬路就是孩子們的草地大樂園。

▲▼永和巷公園設有步道與兒童體適能設施。

「豐謙HOME+」擁有仁平段獨特的濃綠靜謐環境氣質，讓回家成為一種身心靈的釋壓過程；除此之外，建築美學與產品規劃也是一大亮點。彭治謙強調「家，是一個充電的地方」，現代社會生活步調越來越快，希望讓住戶在繁雜的日子裡享受生活，上櫃品牌豐謙建設傾力打造「豐謙HOME+」，外觀上採用豐謙建設劉總經理的極簡主義為整體設計理念，搭配戶戶雙面採光的六併規劃，37至42坪、正3房和3+1房，將單純的社區質感提升，採光通風俱佳，讓家的舒適性極大化，更確保了健康居住的永續價值。

▲豐謙HOME+戶戶雙面採光通風，居住舒適性極大化。

擇公園美宅而居，坐擁城市綠肺，享受高含氧環境與開闊視野，國際菁英學府近在咫尺，房產價值1+1，仁平核心精華地段，隨著高資產家庭移居，新富聚落正逐漸成形，未來增值潛力值得期待。