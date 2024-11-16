門快被房仲敲爛　新加坡上百人「家門口掛牌子」：我不賣房！

記者詹雅婷／綜合報導

新加坡比達達利近期出現7間組屋（公宅）以超過100萬新幣（約新台幣2465萬元）出售成交的物件，讓不少房仲業者紛紛上門敲門拜訪，詢問住戶是否要賣房。如今當地社區已有上百名住戶在家門口掛上「勿敲門」、「勿打擾」的牌子，表明並無賣房意願。

新加坡媒體8視界新聞網報導，房仲業者通常會在平日晚間前往組屋區拜訪住戶，或是把傳單放在家門口。36歲周姓男子透露，房仲人員通常在晚間7時至9時來發傳單，鄰居早已創立群組，一看到房仲來的時候，就會在群組裡通知大家。

38歲居民張婉玲透露，幾乎天天都有房仲來敲門，一天平均會有2名房仲人員過來，儘管她在家門口放牌子表明無賣房意願，但似乎沒起到什麼作用。16樓男住戶則稱，一周平均會遇到房仲來拜訪2、3次，決定在家門口掛「勿敲門」的牌子，但仍有許多房仲人員無視牌子，光是近期就有10至15人來敲門。

31歲許姓女子指出，早在1年之前就有房仲來詢問是否有賣房意願，但近期越來越誇張，有時房仲按完門鈴會先躲起來，等到住戶開門之後，才突然跑過來問要不要賣房，「已經講過很多次，我們不賣房子」。

周姓男子指出，房仲發傳單的狀況著實令人感到困擾，信箱每2、3天就會被塞滿，通常會直接把傳單拿去回收，不會看傳單上的內容，感覺有些浪費資源。

住戶門口掛出的勿打擾牌子有些是居民自行製作，有些則是房仲業者發的，一面寫著勿打擾，但另一面卻是房仲業者的聯繫方式。居民谷東梅猜測，這可能是部分業者的策略手段，有意藉此勸退競爭對手，不過不想賣房子的人，真的是不想被打擾。