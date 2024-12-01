怕會住膩！她猶豫「買房 or 租屋？」　網一面倒：原因簡單粗暴

▲要買房還是租房？（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

每個人的想法不同，若有一定的資產，會選擇買房還是租房？近日有網友發文表示，她其實算是買房族，但她同時又心想著，若是租房的話，就能想住哪裡就住哪，因此猶豫不已，大家都怎麼選呢？貼文曝光後，引發網友討論。

女網友在Dcard上，以「你是買房族還是租屋族呢」為標題發文，提到她應該算是買房族，覺得有自己的房子才會比較踏實、安穩；不過，她又覺得如果選擇租房，就可以想住哪就住哪，不會有「住膩」的問題。她也透露自己若買房，會與爸爸同住，讓對方退休後能好好休息。

原PO表示，她目前還在做功課、觀察中，要是最後決定買房的話，應該也是兩、三年後了，如果是大家的話，會選擇租房還是買房呢？

貼文曝光後，不少網友都認為，「自己目前在做租屋這塊的工作，只能說如果能買就買，租屋永遠都是房東在挑人」、「我是買房派的，最簡單粗暴的原因是我不想老了後還要擔心房東不租老人，老了沒有安定的感覺」、「只要有穩定工作，手上頭期款足夠，我是還沒看過有誰不買房的」、「剛需就是買，直接去看，喜歡+可以負擔就下手」。

還有網友則表示，「買房族+租屋族=me」、「我買一間出租+自己租外面小套房，以後真的娶老婆再搬回自住」、「『買房族+租屋族』+ 1，期待房子完工入住」。