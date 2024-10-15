租客養狗「門板壞4片」慘況曝　房東狂嘆！過來人搖頭：像人為

▲門板壞了4片。（圖／翻攝自靠北租屋2.0）

記者鄺郁庭／綜合報導

「現在懂為何大部份的房東，都不讓租客養寵物了…」一位房東日前投稿「靠北租屋2.0」，文中表示，房客租約在9月底到期，可在10月初點交驗屋時，對方才告知有多片門板壞掉，東西還沒搬完，環境也尚未整理，到處都是狗毛。「我也喜歡寵物，所以讓租客養」，結果卻變成這樣，讓原PO超傻眼。

這位房東日前投稿「靠北租屋2.0」，提到房客租約在9月底到期，兩人約在10月初點交驗屋，可到了當天，對方才告知屋況，「門壞了四片！桌子被坐壞！東西還沒搬完，環境都沒整理乾淨，到處都是狗毛…」整個家和沙發也有非常重的狗味，看得他整個大傻眼。

原PO直嘆，因為自己也喜歡寵物，所以才願意租給對方，前提要維護好環境和家具，租客也保證會做到，「結果是這樣的…」不禁直呼，「現在懂為何大部份的房東，都不讓租客養寵物了…就是有這樣的租客！」

貼文引發議論，「這應該養的不是狗是熊吧」、「真的會被拖累…有養貓+租屋…（路過）」、「我養貓養鼠，把房子還給人家的時候，都是打掃乾淨沒有一點毛，或是人的頭髮在的。真的不懂，那些沒辦法愛惜別人的房子的人在想什麼。」

還有人不禁質疑，「門這種東西，要是會弄壞，一定是情緒控管不佳…吵架、撞壞、拿硬物敲破」、「我家6貓3狗，門也沒這樣」、「那個門怎麼看起來像人為…能把門弄成這樣的狗狗應該也受傷了吧…我家的頂多在門上刮幾痕作畫而已。」