「正隆官邸」制震安全結合綠意繁華　北市核心新地標傳承文化底蘊

▲近期位於台北杭州南路與濟南路交錯的角地上的新案「正隆官邸」，因黃金地段和宜居大坪數受到許多企業主及地方仕紳喜愛。（圖／翻攝自影片，下同）

房產中心／綜合報導

有著濃厚歷史底蘊的台大前法學院是百年孕育菁英搖籃，也曾是滋養台灣民主思潮的重鎮，重要政治人物如陳水扁、蔡英文、馬英九、呂秀蓮等人，都是出自於此校區的法學院校友，讓法商學院更具指標性。此區域更是從日治時期以來就有著豐厚的人文氣息，外加明星學府環繞，到了現今已成為自帶氣場的經濟、文化、歷史等重要樞紐。

近期興建的「正隆官邸」位在於杭州南路與濟南路交錯的黃金角地上，有著左銜台北雙星、右接信義計畫區的絕佳地利條件，三面臨路的基地面積大約874坪，規劃22層雙塔地標建築，讓住戶能夠俯瞰由台大醫院、國家兩廳院、二二八和平公園、介壽公園所連綿而成的萬坪綠海長廊，還能欣賞台大前法學院、台北商業大學及成功高中的校園景觀視野，並且同時擁有中正國中共同學區，得以在權貴地段享受靜謐的生活氛圍，可以說是相當稀罕。

「正隆官邸」是由創立超過一甲子、全球紙業百大品牌的正隆集團打造，承襲了台北市豪宅的DNA美學，廣納各界名匠聯手擘畫而成新東方古典美學建築，外觀部分邀請豪宅推手簡俊卿建築師設計，攜手原碩照明的陳宇晃設計師規劃燈光美學，讓「正隆官邸」白日顯得高雅、夜晚則散發迷人光影。結構方面為SRC鋼骨結構設計，使用了96組美國Taylor航太級制震阻尼器，搭配5位台大地震工程研究中心並經國家認證的結構技師共同嚴密審查，使建築達到六級設計地震力，實現生命價值重於財富的極致理念。

隨著房價高漲加上北市精華素地稀少，新建案多以小坪數宅為主，基地方正、地段黃金的大戶型產品在未來具有稀缺性，位於官邸特區核心地段的「正隆官邸」，擁有優異的資源與靜隱市中心的絕對地理環境，72至77坪格局加上高樓層規劃，使得住戶擁有寬敞生活空間之餘，也能夠眺望官邸特區的永恆綠意或是101的繁華景致，因此一開案就吸引了許多企業主、地方仕紳前來賞屋，入住珍藏「正隆官邸」為家族故事續寫未來美好篇章。