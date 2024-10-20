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驗屋規定不准「1方式」測漏水　屋主傻了！內行也搖頭：要溝通

▲▼驗屋,交屋,建商,SGS,資歷,破壞。（圖／記者陳建宇攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

多數人驗屋都很仔細，深怕漏掉缺失。就有屋主收到房屋驗收通知單，看到注意事項3條規定傻眼了，因為規定不准外牆潑水測窗框是否漏水；地磚空心判斷基準以5點取3點為標準；驗屋公司得出具營利事業登記證，驗屋人員也要有工地主任或品管證照。對此，信義房屋專家提醒，窗框跟外牆最好還是想辦法溝通驗收較好。

有屋主在「買房知識家」貼出驗收通知單，點出3條無法接受的注意事項，「建商，驗屋規定：不准外牆潑水測窗框是否漏水！」「磁磚空心要三點以上才處理。」「6驗屋公司每一個都要有品管證照或工地主任！」感覺建商很怕被驗屋，「花千萬買的東西，還限制東限西不給人家看品質。觀感是不是很差？」

原PO通知單中的注意事項完整6點如下：

1.浴室不得施作滿水測試。
2.窗框不得施作噴灑水測試（最高樓層住戶亦不得施作屋頂噴灑水測試）。
3.地磚空心判斷標準以5點取3點為標準（陽台壁磚二丁掛亦相同標準）。
4.機電及弱電器具不得拆裝測試檢查。
5.不得使用含水儀（水分子儀）等相關儀器測試已淋濕之地壁磚來判斷地壁磚含水率是否過高，應以目視及觸摸感受是否正常。
6.驗屋公司須出具驗利事業登記證及驗屋人員至少一位須具備相關專業證照（工地主任或品管主任證照）。

看到貼文後，許多人也紛紛咋舌，「台灣最會下雨結果不能測」、「不然要怎麼測試防水？等來個颱風後再驗屋交屋嗎」、「就跟建商說，哪天下大雨，我就那一天驗。」也有網友表示，「驗屋人員要有證照合理，曾看過比仲介還不懂房子與水電的驗屋人員」、「3合理，6算是一個保障，其他不予置評。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德提醒，窗框跟外牆 最容易在六年內出現裂縫滲水，最好還是溝通看看是否能驗收。另外，他認為屋主若有請驗屋公司，出具相關專業證照對三方來說都是保證。

關鍵字：驗屋漏水證照建商建案信義房屋曾敬德

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