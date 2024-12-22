回家被塞水果！租屋小冰箱「完全放不下」他超無奈　一票人共鳴

▲原PO表示，租屋處的冰箱很小，常常放不下。（示意圖／記者黃君瀚攝）



記者郭卉寧／綜合報導

在外打拚或讀書的遊子返鄉時，父母都會準備滿滿的愛心。就有網友指出，每次回家都會被塞很多食物、水果，但租屋處的冰箱根本不夠放，讓他相當苦惱，「租屋都怎麼處理水果？」對此，就有不少過來人給予建議。

原PO在PTT以「租屋大家都怎麼處理水果的」為題發文表示，每次連假回家都會被塞很多食物，尤其是水果類，只要說過一次喜歡，之後就會常常準備一大堆，「有時都說不要還硬塞過來，像小番茄那種還好解決，但像是鳳梨、西瓜這種的，也不好帶去上班分出去。」

不僅如此，他租屋處的小冰箱根本就冰不下，而且果皮的處理也很麻煩，如果沒有馬上丟掉，就很容易出現果蠅，「之前太忙還會放到壞掉，不知道大家有沒有什麼解決方式，還是說這是一種甜蜜負擔嗎？」

對此，不少有相同經驗的人紛紛回應，「當然是帶切好的回家」、「甜蜜的負擔，但可以自己分裝完，帶自己可以的量」、「跟爸媽說只帶切好的，其他一律不帶」、「只帶切好的+1，我去外面買也喜歡買切好盒裝的，太大顆回家不好處理，直接放棄」。

也有人建議要適時拒絕，不然就只能分給鄰居或同事，「適當的拒絕，這是你該學會的」、「吃不完送給房東或鄰居，果皮可以放冷凍就不會長蟲發臭」、「盡量不要拿，若是真的拿了太多，PO上網送掉，我有在換物社團直接不換物，送出過一些水果」。