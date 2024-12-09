住家養10對鸚鵡！鄰崩潰控「每天慘叫」　飼主挨罰辯：沒有持續叫

▲鄭男在家中養了10對鸚鵡，遭鄰居控訴「每天發出慘叫」。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者莊智勝／屏東報導

屏東一名鄭姓男子在住家飼養多隻鸚鵡，且經常不定時鳴叫、製造噪音，嚴重影響住戶安寧，因此遭到多名鄰居檢舉。警方獲報到場後，確實有聽聞鸚鵡鳴叫，因此依《社會秩序維護法》裁罰鄭男新台幣2000元罰鍰。鄭男不服，認為噪音並無持續製造，且已加強隔音設備等，要求撤銷原處分。屏東地院法官審酌後，認為原處分於法並無不合，駁回鄭男請求。不得抗告。

裁定書指出，鄭男在住家內飼養多對鸚鵡，經常不定時鳴叫製造噪音，嚴重影響安寧，鄰居忍無可忍錄音檢舉，鄭男到案後亦坦承確實有飼養鸚鵡鳴叫一事，因此遭警方依《社維法》裁罰新台幣2000元。鄭男不服，聲明異議指出噪音並無持續製造，且已經加強住家隔音設備，另認為是否達成「噪音」條件，須由環保局管制標準鑑定，因此請求撤銷原處分。

屏東地院法官審酌，《社維法》噪音之認定不以《噪音管制法》所定之噪音為標準，且不以具「持續性」為要件；鄭男警詢亦坦承目前飼養大約10對鸚鵡，且鄰居曾向他反映過噪音問題等。

法官勘驗警詢筆錄，檢舉的鄰居指出，鄭男的鸚鵡每天早上5點就會開始發出慘叫，害他必須去看精神科吃藥，因此報案希望能夠恢復安寧；另一鄰居也稱，鄭男飼養的鸚鵡叫聲已經妨礙安寧，怪叫聲聽了很不舒服等。綜上事證，法官認定鄭男飼養之鸚鵡啼叫聲足以影響他人生活安寧，縱使加裝隔音設備，鄰居仍能聽聞啼叫，不足以避免噪音妨害安寧，因此裁罰2000元於法並無不合，駁回鄭男異議。不得抗告。