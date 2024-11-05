宿舍太潮濕「內褲沒有很乾」怎麼辦？　過來人曝經驗：會好很多

▲住在宿舍內要怎麼曬內褲？（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

環境潮濕，連帶衣物也乾得不完全。近日有網友發文表示，他們學校很潮濕，加上宿舍沒有陽台，所以內褲總是不會很乾，大家住在宿舍內，都是怎麼曬內褲的呢？有沒有什麼能解決問題的好辦法？貼文曝光後，引發網友討論。

女網友在Dcard上，以「請問大家住宿都怎麼曬內褲」為標題發文，提到他們的學校很潮濕，然後宿舍沒有陽台，房間對面又是大樓，所以不會有陽光照進來，基本上都是晚上洗完內衣褲就直接曬在房間內。也因為這樣，內褲往往不會乾得很完全，讓她的私密處不太舒服。

原PO透露，雖然宿舍有頂樓，但因為常有鴿子大便，所以也不是很適合曬內褲。因此，她就想知道大家住在宿舍都是如何曬內褲的呢？她目前是想說，或許用吹風機吹到快全乾，再曬在房間內，會是相對好的辦法。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「可以同寢的大家合買一個除濕機，之前在宿舍也是先曬一下再用吹風機吹乾的」、「我建議你，直接拿去投幣式烘乾」、「我都用大台電風扇對著吹一整晚」、「合購除濕機會好很多」、「先晾著，等到要穿上身才用吹風機吹到全乾」。也有網友表示，「我之前內褲晾在室內也是一直出現搔癢問題，後來拿去陽光底下曝曬就沒有了，內褲還是需要多多靠陽光紫外線來殺菌」。