分享買房好消息「閨蜜態度卻冷淡」　網點出關鍵：低調絕對不會錯

▲買房後，原PO和閨蜜的關係卻變得疏遠。（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

曾經是無話不說的閨蜜，結果買房後，兩人關係卻變得疏遠。近日有網友發文表示，她和閨蜜已經認識很久，也都會分享生活中的大小事，然而，自從她買了房，對方的態度卻變得冷淡，還說她很會賺錢，讓她有點錯愕，不明白自己做錯什麼。貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「買房後覺得閨蜜疏遠了」為標題發文，提到她和閨蜜已經認識很久，兩人也都有買房的計畫，所以平時就會聊到相關話題。她透露自己是買房小白，錢會自己付、房會自己住，基本上家人不太過問，所以她若有看房，就會和朋友分享，聽聽不同的看法。

日前閨蜜忽然說，自己和未婚夫買了預售屋，而原PO除了恭喜，也說自己已經簽約。然而之後兩人聊到買房話題時，閨蜜語氣卻變得冷淡，還說原PO很會賺錢，可以買很大的房子，不像她和未婚夫只能省吃儉用。原PO聽到當下實在錯愕，也不明白自己做錯什麼。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「出社會之後，克制自己的分享慾是維繫情感的重要觀念，每個人的人生都有自己的課題跟進度」、「她嫉妒你吧」、「你可以好，但不能比她好。我也有類似的經驗，就疏遠吧」、「所以我從來不認什麼閨蜜，人都是自私虛假的，連我最好的女性朋友也同感」。

還有網友指出，「出社會後，如果我知道閨蜜沒有過比我好，我就不主動分享薪資、購房、購車，跟錢有關的資訊，因為不知道分享會不會在別人眼中像炫耀。我以為的分享，可能在別人感受上不是那麼舒服」、「嫉妒是一定的，不要說朋友了，兄弟姊妹、長輩都有可能，所以有些分享要看人，過得比較好就盡量低調，絕對不會錯，真的想分享，請記得要慎選對象」。